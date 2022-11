Nanoleaf lance ses toutes premières lampes compatibles avec la matière.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nanoleaf propose un certain nombre de solutions d'éclairage pour votre maison et votre espace de jeu. Aujourd'hui, l'entreprise élargit sa gamme pour inclure également des lampes compatibles avec Matter.

La société a révélé quatre nouvelles ampoules intelligentes et bandes lumineuses qui font partie de sa ligne Essentials. Nanoleaf Essentials a été lancé à l'origine en 2020 et comprenait un certain nombre de produits d'éclairage domestique intelligent qui fonctionnaient avec Thread.

Aujourd'hui, Nanoleaf essaie de rendre ses lampes encore plus pratiques avec une expérience transparente soutenue par Matter. Les lampes comprennent des ampoules A19, GU10 et une bande lumineuse.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Matter est une norme industrielle conçue pour permettre aux produits de la maison intelligente de s'intégrer de manière transparente dans votre maison intelligente de façon moins pénible. Ainsi, bien que les lampes Nanoleaf puissent être contrôlées et personnalisées via l'application Nanoleaf, vous pourrez également utiliser votre assistant vocal préféré ou une autre application de maison intelligente via les outils Multi-Admin de Matter.

Comme les autres lampes Nanoleaf, ces nouvelles lampes intelligentes Essentials offrent de nombreuses possibilités de personnalisation de l'éclairage. Avec 16 millions d'options de couleurs, des blancs ultra-lumineux et un éclairage dynamique à couleurs changeantes, vous disposerez d'un éclairage flexible et agréable pour votre maison.

Nanoleaf affirme que ce n'est que le début de ses efforts avec les appareils compatibles avec Matter et que d'autres seront lancés au CES 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Nanoleaf.

Écrit par Adrian Willings.