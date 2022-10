La serrure intelligente Level Lock+ intègre la touche Home Key d'Apple.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les amateurs de maison intelligente qui vivent dans l'écosystème HomeKit d'Apple ont un nouveau verrou intelligent à choisir - et le Level Lock+ emballe le support Home Key.

La nouvelle solution de clé intelligente d'Apple permet aux gens d'utiliser leur iPhone et leur Apple Watch pour déverrouiller instantanément une porte et, avec Home Key, ils peuvent facilement autoriser l'accès à d'autres personnes également. Les clés se trouvent dans l'application Wallet, tout comme une carte de crédit, et l'expérience est similaire à celle d'un paiement avec Apple Pay. Les serrures peuvent également être utilisées même lorsque la batterie d'un iPhone ou d'une Apple Watch est à plat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tout comme les autres appareils compatibles avec HomeKit, le Level Lock+ peut également être verrouillé et déverrouillé à distance et il est possible d'ajouter un clavier optionnel à l'installation si l'acheteur le souhaite. Les autres méthodes de déverrouillage incluent les bonnes vieilles cartes-clés NFC ainsi que Siri pour les personnes qui préfèrent parler à leurs portes.

Ce clavier n'est pas bon marché, cependant. Il vous coûtera 79 dollars à lui seul, tandis que le Level Lock+ coûtera 329,95 dollars, avec des options nickel satiné et noir mat. Vous pouvez également l'installer vous-même.

Meilleures offres de maison intelligente pour Amazon Prime Day 2020: haut-parleurs, caméras, aspirateurs robots et plus Par Cam Bunton · 14 Octobre 2020 Obtenez toutes les dernières offres sur les marques de maison intelligente, notamment Amazon Echo, Ring, Arlo et plus encore.

Pour l'instant, le Level Lock+ n'est disponible à la vente qu'aux États-Unis, et encore, il est exclusif aux Apple Stores. Il devrait y avoir du stock dans votre magasin local si vous avez de la chance, mais les commandes en ligne affichent actuellement un délai d'attente allant jusqu'à six semaines.

Écrit par Oliver Haslam.