Il y a maintenant une clé de porte avec Apple Find My intégré.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez tendance à perdre des objets, le KeyTag d'Ultion pourrait vous intéresser, car il intègre la technologie Find My d'Apple.

Cela signifie que vous serez en mesure de retrouver votre clé perdue en utilisant le réseau Find My qui fait partie de l'offre de votre iPhone.

Cela vous évitera de chercher votre clé lorsque vous l'avez égarée, et vous permettra de la retrouver lorsque vous l'avez perdue à l'extérieur.

Pour l'instant, le KeyTag va proposer le côté Bluetooth plutôt que l'UWB, mais vous pourrez ouvrir Find My et voir où se trouvent vos appareils. Vous pourrez alors retourner à votre clé perdue, en utilisant une alarme pour la localiser plus précisément.

La technologie elle-même est intégrée au porte-clés, de sorte qu'elle peut être adaptée à n'importe quelle clé Ultion pour fonctionner avec n'importe quelle serrure Ultion - et elle coûtera 39 £ (incluant la nouvelle clé).

Il y aura un choix de cinq couleurs différentes - et deux d'entre elles brillent même dans le noir pour les rendre plus faciles à repérer.

La fonction Find My skills d'Apple fonctionne avec toute une série d'appareils Apple et tiers. Les plus connus sont les AirPods d'Apple, ainsi que l'AirTag d'Apple, qui est l'étiquette de localisation dédiée d'Apple.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 · Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Bien sûr, vous aurez besoin d'une serrure Ultion de Brisane-Secure, comme la serrure intelligente Ultion Nuki qui fonctionnera avec tous vos appareils domestiques intelligents, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre voix pour verrouiller la porte - ou vérifier que la porte est bien verrouillée via votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, vous aurez besoin d'un code PIN pour la déverrouiller par la voix.

Ce qui est génial avec Ultion Nuki, c'est que vous pouvez toujours avoir une clé à l'extérieur, de sorte qu'il ressemble et se comporte comme une serrure de porte ordinaire de l'extérieur, mais avec des compétences supplémentaires de l'intérieur.

Le KeyTag d'Ultion peut être commandé dès maintenant sur le site web d'Ultion (en utilisant votre code sécurisé) ou dans les centres de clés agréés d'Ultion et pourrait vous permettre de ne plus jamais perdre vos clés !

Écrit par Chris Hall.