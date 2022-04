Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsqu'il s'agit de garder un œil sur votre maison, vous avez le choix entre de nombreuses options. Certaines personnes préfèrent avoir un système avec des caméras surveillées par des professionnels, tandis que d'autres adoptent une approche plus bricoleuse et utilisent des caméras domestiques qui peuvent être surveillées depuis leur téléphone.

Cependant, quelle que soit l'efficacité de ces caméras, elles sont souvent un peu laides et peuvent être très compliquées à installer, car elles nécessitent un câblage et un perçage. L'EZVIZ BC2 est la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent bénéficier des avantages d'une caméra sans les inconvénients ou les dépenses d'un système traditionnel. Elle peut aller à peu près partout !

Cette caméra EZVIZ BC2 alimentée par batterie est facile à installer et à utiliser, et elle est parfaite pour tous ceux qui veulent avoir l'esprit tranquille sans avoir à faire de grands changements dans leur maison. Elle convient particulièrement aux locataires qui ne veulent pas risquer de sacrifier leur caution en perçant des trous dans le mur, ou à tous ceux qui se rendent régulièrement dans des maisons de vacances. Les caméras à piles sont plus pratiques et plus fiables que les caméras traditionnelles pour de nombreuses raisons, et il suffit d'une connexion Wi-Fi pour les installer.



Cet article met en lumière les 5 raisons d'avoir une caméra à batterie pour garder un œil sur votre maison.

Vous voulez garder un œil sur votre maison lorsque vous n'y êtes pas, mais vous ne voulez pas qu'une caméra encombrante prenne de la place dans votre salon. Il est déjà difficile de trouver le temps de nettoyer et d'organiser votre maison, sans parler de l'installation d'un système de sécurité qui prend plus de place et qui est difficile à cacher.

La caméra intérieure à batterie EZVIZ BC2 est la solution idéale pour vous. Cette caméra est de taille compacte, facile à installer et ressemble à un meuble normal plutôt qu'à une caméra de sécurité encombrante. De plus, elle fonctionne sur piles, vous n'avez donc pas à vous soucier de trouver une prise de courant là où vous voulez la placer. La caméra EZVIZ BC2 s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Les caméras de sécurité traditionnelles nécessitent de percer des trous dans les murs et de faire passer des câbles dans toute la maison. Qui a le temps ou la patience de le faire ? De plus, que faire si vous voulez déplacer votre caméra du salon à la chambre d'enfant ? L'idée de percer des trous et de faire passer des câbles dans toute la maison est particulièrement effrayante pour les parents. Vous souhaitez probablement garder un œil sur votre enfant pendant qu'il dort, mais vous ne voulez pas avoir à vous occuper des câbles. Il peut être difficile de trouver une caméra que vous pouvez placer dans la chambre de votre enfant sans avoir à vous soucier des cordons qui pourraient vous gêner ou constituer un risque de strangulation.

La caméra d'intérieur à batterie BC2 d'EZVIZ est une caméra de sécurité à batterie qui peut être placée n'importe où dans votre maison sans qu'aucun perçage ou câblage ne soit nécessaire. La BC2 est alimentée par une batterie de 2000 mAh qui peut fonctionner jusqu'à 50 jours d'affilée. La caméra d'intérieur à batterie BC2 d'EZVIZ est facile à installer et à utiliser et est dotée de la détection de mouvement et de la vision nocturne, ce qui vous permet de toujours garder un œil sur votre enfant. Cette caméra est parfaite pour la chambre du bébé car elle peut être fixée à la barre du berceau ou au mur.

Les caméras de sécurité standard ne peuvent pas tout faire. En cas de panne de courant, elles deviennent inutiles et laissent votre maison ou votre bureau vulnérable aux voleurs. Beaucoup de choses peuvent se produire lorsque votre caméra de sécurité est hors service. Des voleurs peuvent s'introduire dans votre maison ou votre bureau et voler vos biens sans que vous ne le sachiez.

La caméra de sécurité intérieure BC2 alimentée par batterie est la solution parfaite à ce problème. Cette caméra est câblée, mais fonctionne sur batterie, ce qui lui permet de continuer à fonctionner même en cas de panne de courant. De plus, elle possède une résolution HD 1080p et une vision nocturne pour garder un œil sur tout ce qui se passe dans votre espace, de jour comme de nuit.

Les caméras de sécurité traditionnelles sont souvent encombrantes, inesthétiques et nécessitent une installation professionnelle. Cela peut être un facteur dissuasif important pour les personnes qui cherchent à sécuriser leur maison ou leur bureau. En outre, les caméras de sécurité traditionnelles ne peuvent être installées que par câblage, ce qui implique de percer des trous dans les murs. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez hésiter à percer des trous dans le mur pour des raisons esthétiques et structurelles. Si vous êtes locataire, vous avez de bonnes raisons de craindre de sacrifier votre caution initiale si vous percez des trous dans les murs.

La caméra intérieure à batterie EZVIZ est la solution idéale pour les personnes qui souhaitent bénéficier de la tranquillité d'esprit que procure la possession d'une caméra de sécurité sans avoir à se préoccuper des fils ou de l'installation. Cette petite caméra peut être fixée sur n'importe quelle surface métallique en un clin d'œil et offre une qualité vidéo HD 1080p. C'est une solution 100 % sans fil, et vous pouvez la placer n'importe où. Et comme elle n'a pas besoin d'être câblée dans votre maison, la caution de votre locataire reste en sécurité.

Vous avez toujours peur de manquer des moments importants de votre vie. Il est difficile de savoir quand le moment se produit, et même si vous êtes là, vous ne pourrez peut-être pas le capturer correctement. C'est particulièrement vrai pour les jeunes parents et les parents d'animaux de compagnie. Vous ne voulez pas manquer les premiers pas de votre bébé, n'est-ce pas ? Et vous ne voulez pas manquer ces moments adorables où vos animaux de compagnie jouent entre eux.

La caméra d'intérieur sur batterie EZVIZ BC2 est la solution parfaite à ce problème. Cette caméra de sécurité fonctionnant sur batterie est dotée d'un système de détection de mouvement et commence automatiquement à enregistrer lorsqu'elle détecte la présence d'une personne dans la pièce. De plus, vous pouvez choisir entre un stockage local ou un plan EZVIZ CloudPlay pour vous assurer que vos images sont toujours en sécurité. Même s'il est petit, il prend en charge l'insertion d'une carte microSD jusqu'à 256 Go, ce qui est suffisant pour des mois d'enregistrement.

Que vous recherchiez une caméra fonctionnant sur batterie pour surveiller votre maison en votre absence ou une caméra qui fonctionne en cas de panne de courant, EZVIZ a ce qu'il vous faut. La caméra d'intérieur sur batterie BC2 peut être placée n'importe où et continue d'enregistrer en cas de coupure de courant, de sorte que vous n'aurez jamais à vous inquiéter de manquer quelque chose d'important. Si vous cherchez un moyen fiable de surveiller votre propriété, la caméra intérieure sur batterie EZVIZ BC2 est la solution idéale.

La caméra d'intérieur à batterie EZVIZ BC2 est actuellement disponible sur Amazon UK pour £69.99. Si vous cherchez une caméra à batterie fiable pour surveiller votre maison, vos animaux domestiques ou vos enfants, elle vaut la peine d'être considérée.