(Pocket-lint) - Cherchez sur Google"serrure intelligente" tout de suite. Que voyez-vous ? Des serrures de Google Nest et August et d'autres - toutes pour plus de 200 $ chacune ? Les serrures intelligentes ne sont pas bon marché, mais Wyze a l'intention de changer cela.

La société de maisons intelligentes, connue pour offrir des produits abordables, a annoncé le Wyze Lock Bolt. Il s'agit d'une serrure "intelligente" qui ressemble à un clavier noir mat, mais qui possède un lecteur d'empreintes digitales. Il n'a pas de connexion Internet, mais utilise le Bluetooth pour le contrôle local. Disponible directement auprès de Wyze, il remplace l'intégralité de votre pêne dormant et coûte 69,99 dollars (plus 10 dollars de frais de port).

Le Wyze Lock Bolt peut être déverrouillé par votre empreinte digitale ou par un code saisi sur le clavier intégré. Le clavier/lecteur d'empreintes digitales est monté à l'avant, tandis que l'arrière abrite les piles et le moteur. Il ne supporte pas de clé traditionnelle. Vous devez utiliser des codes ou vos empreintes digitales pour le déverrouiller et le contrôler par Bluetooth via l'application Wyze sur votre smartphone iOS ou Android. (Vous pouvez utiliser l'application Wyze pour verrouiller ou déverrouiller votre porte si vous vous trouvez dans la portée de 16 pieds de la radio Bluetooth 5.0). Le Wyze Bolt peut stocker jusqu'à 50 empreintes localement sur la serrure, en plus des 20 codes du clavier.

L'application Wyze peut également enregistrer qui a accédé à la serrure et quand. Mais il n'y a pas de connectivité Wi-Fi ou autre, donc vous ne pouvez pas compter sur cela ou espérer une quelconque intégration à la maison intelligente. En d'autres termes, vous ne pouvez pas ajouter la serrure à vos routines domotiques ou l'utiliser avec des assistants vocaux.

Néanmoins, il s'agit d'une serrure à clavier/empreinte digitale bon marché qui fonctionne avec l'application Wyze sur votre téléphone si vous êtes à distance.

Écrit par Maggie Tillman.