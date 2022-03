Innr Globe Lights Color élargit sa gamme d'éclairage intelligent pour l'extérieur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Innr a élargi sa gamme de lampes intelligentes d'extérieur avec la couleur Global Lights, disponible dès maintenant à 169 £ pour trois.

Comme les autres produits d'éclairage innr, les lumières sphériques sont compatibles Philips Hue et Samsung SmartThings. Grâce à la conformité Zigbee, vous les connectez à un pont - comme celui d'Inr, un appareil Alexa ou Hue Bridge - et ils peuvent ensuite être réglés sur l'une des plus de 16 millions de couleurs.

Les lumières sont livrées en pack de trois en standard, ou peuvent être augmentées jusqu'à cinq globes au total grâce à des packs simples supplémentaires (44,99 £ chacun).

Ils peuvent être suspendus à un arbre, à une clôture de jardin ou même posés sur le sol (à l'aide d'un piquet inclus) et sont étanches à l'eau et à la poussière IP65 et peuvent donc résister aux conditions météorologiques normales.

La puissance lumineuse de chaque ampoule est de 370 W et elles dureront environ 30 000 heures d'utilisation ou plus.

Les commandes vocales Alexa et Google Assistant peuvent être utilisées pour les activer ou les désactiver, ou pour attribuer des couleurs. Les applications d'éclairage intelligent peuvent également être utilisées, bien qu'elles ne soient pas compatibles avec Apple HomeKit.

Innr propose également une Outdoor Flex Light dans sa gamme pour 2022, au prix de 59,99 £ pour 2 mètres, 99,99 £ pour 4 mètres.

Écrit par Rik Henderson.