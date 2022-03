Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eufy, la marque de maison intelligente d'Anker , a lancé en douceur son dernier produit : la serrure intelligente vidéo de sécurité Eufy à 399 $.

Disponible sur Kickstarter , il s'agit d'une sonnette vidéo et d'un dispositif tout-en-un de verrouillage intelligent qui devrait être expédié aux bailleurs de fonds en mai 2022, avec une version générale à suivre un mois plus tard. Ce n'est pas seulement intéressant pour combiner deux fonctionnalités mais aussi parce qu'il dispose d'un lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller la porte. Il peut également envoyer des alertes lorsque des personnes spécifiques arrivent ou partent via la reconnaissance faciale, selon Anker.

C'est comme si Eufy combinait son Eufy Smart Lock Touch et Wi-Fi à 260 $ avec la sonnette vidéo Eufy 2K à 200 $, mais ajoutait ensuite plus de fonctionnalités. Pocket-lint n'a pas eu l'occasion de tester l'appareil, mais nous avons quelques inquiétudes. D'une part, lorsqu'il s'agit de sonnettes vidéo , les gens ne réalisent pas souvent qu'ils sont censés appuyer sur la caméra quelque part pour alerter le propriétaire.

Avec l'appareil d'Eufy, le bouton de la sonnette se trouve sur la serrure de la porte , on a donc pu voir des gens s'embrouiller et ne pas savoir quoi faire.

Eufy n'a pas non plus mentionné la durée de vie de la batterie, nous soupçonnons donc que le verrou de la porte et la caméra de sécurité pourraient tous deux épuiser rapidement la batterie.

Eufy a déclaré que la partie de la sonnette vidéo comportera une caméra 2K avec vision nocturne, un champ de vision de 160 degrés, un rapport d'aspect 4: 3, un haut-parleur et un microphone, ainsi qu'un carillon numérique enfichable et une détection de mouvement. Le verrou sera déclenché par un lecteur d'empreintes digitales ou un clavier, et l'appareil offre une application et un contrôle vocal.

(Notez qu'il n'y a pas de serrure à clé physique.)

Eufy a affirmé qu'il peut reconnaître votre empreinte en moins de 0,3 seconde et utilise l'intelligence artificielle pour mieux apprendre vos empreintes et celles de votre famille au fil du temps pour un temps de réaction encore plus rapide.

Comme avec tous les appareils photo d'Eufy, les enregistrements sont stockés localement, fonctionnant vraisemblablement directement via Wi-Fi pour stocker des images sur l'appareil.

Le verrou intelligent vidéo de sécurité Eufy est maintenant disponible sur Kickstarter. Le super spécial lève-tôt est de 199 $ pour les 2 000 premiers contributeurs.

Écrit par Maggie Tillman.