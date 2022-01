Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Matter a été annoncé pour la première fois en 2019, il n'était pas tout à fait clair comment il pourrait bénéficier aux appareils domestiques intelligents au-delà d'autres normes, telles que Zigbee. Cependant, le concept a été mieux clarifié depuis - notamment par son fondateur, la Connectivity Standards Alliance.

Il s'agit d'une norme à l'échelle de l'industrie qui garantit essentiellement que les produits de maison intelligente se parlent plus efficacement via Wi-Fi ou Thread - permettant à un utilisateur d'acheter des appareils de différents fabricants mais de les intégrer de manière transparente dans sa maison connectée. Et il est enfin presque là, avec des produits compatibles Matter sur le point de sortir.

Pocket-Lint s'est récemment entretenu avec le PDG du CSA, Tobin Richardson, pour le podcast Pocket-Lint . Il nous a expliqué la raison pour laquelle la norme Matter a été créée et, surtout, comment elle profitera aux consommateurs domestiques : "Nous cherchons à faire fonctionner ensemble différents écosystèmes - en essayant de faire fonctionner ces ampoules avec ces ampoules, par exemple - et... plus vite vous pouvez le faire, mieux c'est parce que c'est un vrai problème [pour les consommateurs]", a-t-il déclaré.

"Les entreprises offrent des expériences de consommation vraiment intéressantes et vraiment bonnes, mais elles sont limitées à leur propre écosystème d'appareils et de produits.

"Cela crée non seulement de la douleur et de la confusion pour les consommateurs, mais aussi des frais généraux et de la complexité pour les développeurs de produits, qui reviennent ensuite directement aux consommateurs. Et donc, en venant à ce type de terrain d'entente, le plus grand dénominateur commun que nous pouvons offrir en termes d'interopérabilité, alors ces entreprises peuvent se concentrer sur la construction d'une meilleure ampoule, sur la création d'une meilleure expérience connectée, et pas seulement sur la garantie que ces produits se parlent réellement. C'est vraiment la tâche qui nous attend.

Plus de 170 marques se sont engagées à se conformer à la nouvelle norme Matter, dont Samsung avec sa plateforme SmartThings, Apple, Amazon, Google et la Zigbee Alliance. Cela devrait effectivement signifier que vous pouvez mais un haut-parleur intelligent, une ampoule ou même un réfrigérateur connecté et chacun se verra immédiatement et se parlera sans que vous ayez à sauter à travers la quantité de cerceaux que vous faites aujourd'hui.

Cependant, Richardson ne pense pas que vous devriez vous abstenir d'acheter des produits pour la maison intelligente qui ne sont pas compatibles avec Matter pour le moment. Après tout, il pourrait s'écouler un certain temps avant que le marché ne soit inondé d'appareils compatibles. Mais la bonne nouvelle est que de nombreux appareils disponibles pourraient être mis à jour pour être compatibles avec Matter : "Nous envisageons quelques nouveaux thermostats pour notre maison. Nous en aurons deux qui ne sont pas compatibles avec Matter, car ce n'est pas encore sorti", a-t-il révélé.

"Et nous savons que certains d'entre eux, s'ils sont basés sur le Wi-Fi, seront mis à jour. Une grande partie de cela sera élaborée par les entreprises elles-mêmes."

Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview avec la Connectivity Standards Alliance sur l' épisode 137 du podcast Pocket-lint disponible dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.