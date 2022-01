Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de maison intelligente d'Ankers, Eufy, est au CES 2022 de Las Vegas pour présenter son approche unique des sonnettes vidéo : une nouvelle sonnette à double caméra.

Appelée Eufy Security Video Doorbell Dual , elle est différente de la plupart des sonnettes vidéo disponibles actuellement car elle possède deux caméras au lieu d'une. Il contient une caméra 2K en haut pour capturer le visage et le corps de votre visiteur et une deuxième caméra 1080p en bas pour voir tous les colis laissés à votre porte.

La caméra 1080p orientée vers le bas a un champ de vision de 120 degrés, tandis que la caméra 2K peut voir jusqu'à 160 degrés.

La sonnette est dotée d'une double détection de mouvement, qui utilise la technologie radar et PIR afin de détecter avec précision les personnes en mouvement et d'éviter potentiellement les fausses alertes. Il possède également des capacités d'intelligence artificielle spécifiquement pour détecter les colis et reconnaître vos amis et votre famille.

L'idée est qu'avec deux caméras, il devrait y avoir moins d'angle mort, ce qui vous permet d'avoir une vue plus large afin que vous puissiez voir non seulement les gens mais leur environnement. La sonnette alimentée par batterie coûte 260 $ et comprend la Homebase 2 requise, bien qu'Eufy ait déclaré qu'une version autonome serait à venir pour ceux qui possèdent déjà le hub. Eufy a également une sonnette câblée à double caméra en cours de développement.

Il n'y a pas de frais d'abonnement mensuel requis pour utiliser Eufy Security Video Doorbell Dual. En fait, lorsqu'il est associé à un hub Eufy (HomeBase 2), vous obtenez 16 Go de stockage local, ce qui, selon Eufy, devrait fournir jusqu'à 90 jours d'enregistrement vidéo. La sonnette elle-même devrait durer six mois avec une charge.

Enfin, il fonctionnera avec les plateformes de maison intelligente Amazon Alexa et Google Home. Il devrait sortir le mois prochain le 8 février 2022.

Lors du CES 2022, Eufy a également annoncé une nouvelle Eufy Security Garage-Control Cam et la Cam Plus . Ce sont des solutions de contrôleur de porte de garage et de caméra tout-en-un conçues pour surveiller votre garage et ouvrir et fermer votre porte de garage à distance. La Garage-Control Cam offre une vidéo 1080p et peut contrôler une porte, tandis que la Cam Plus a une vidéo 2K et peut contrôler jusqu'à deux portes.

Ils doivent tous les deux être câblés.

Ils peuvent s'associer à des capteurs de porte pour détecter votre porte et envoyer une alerte si vous oubliez de la fermer lorsque vous quittez la maison. Eufy propose également le geofencing, vous pouvez donc régler votre porte de garage pour qu'elle s'ouvre ou se ferme au fur et à mesure de vos allées et venues. Les deux modèles peuvent faire la différence entre les humains, les véhicules et les mouvements à l'aide de l'IA sur l'appareil, et ils ne nécessitent pas de hub Eufy. Ils offrent tous deux 32 Go de stockage local à l'aide d'une carte SD.

Il n'y a pas de frais mensuels de stockage dans le cloud et vous bénéficiez d'un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7. Si cela vous intéresse, la Garage-Control Cam coûtera 99 $ à sa sortie, tandis que la Garage-Control Cam Plus coûtera 129 $.

Les deux devraient être lancés en mars 2022.