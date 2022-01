Rendez vos rideaux intelligents en 30 secondes en utilisant ces rideaux et accessoires SwitchBot aujourd'hui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grâce à l'accessibilité croissante des accessoires pour la maison intelligente, la plupart des gens peuvent contrôler tous les aspects de leur maison à l'aide de commandes vocales ou de smartphones. Que vous souhaitiez modifier les lumières, la température ou configurer une automatisation intelligente en fonction de vos habitudes, tout cela peut être fait avec votre voix ou votre smartphone. Cependant, la plupart des systèmes de maison intelligente ont négligé un aspect essentiel de la domotique : les rideaux.

Les rideaux sont un élément essentiel de votre maison - les tirer vers l'arrière vous permet de profiter de la lumière naturelle, les tirer vous aide à obtenir de l'intimité ou à réduire les températures internes, et bien plus encore. La plupart des gens tirent leurs rideaux ouverts ou fermés selon la température ou l'heure de la journée. SwitchBot est l'un des appareils domestiques intelligents les plus efficaces pour les rideaux - il vous permet d'améliorer vos rideaux existants en 30 secondes !

SwitchBot propose également de nombreux autres accessoires, tels que des télécommandes, des compteurs et des panneaux solaires, qui fonctionnent avec vos rideaux intelligents pour créer des scènes intelligentes. Ce sont des ajouts parfaits à n'importe quelle maison, ce qui en fait un cadeau idéal pour la Saint-Valentin, et SwitchBot organisera très bientôt des offres pour marquer cette occasion, alors assurez-vous de continuer à consulter son site pour voir quand ils seront mis en ligne.

Le SwitchBot Curtain est un petit appareil sans fil qui peut motoriser vos rideaux existants. Vous n'avez pas besoin de remplacer vos rideaux existants ou d'acheter des rideaux spéciaux. Le robot peut simplement être fixé à vos rideaux en 30 secondes. Lorsque vous envoyez les commandes appropriées, l'appareil déplace vos rideaux dans la direction souhaitée, vous permettant d'ouvrir ou de fermer les rideaux automatiquement.

Vous pouvez également définir des automatisations et des scènes intelligentes pour vos rideaux. Si vous préférez vous réveiller avec la lumière naturelle du soleil, vous pouvez configurer des automatismes pour que les rideaux s'ouvrent avec le lever du soleil. Si vous installez le SwitchBot Hub Mini, vous pouvez également contrôler les rideaux lorsque vous êtes en vacances ou à l'autre bout du monde ! Cependant, si vous avez des rideaux à double face, vous aurez besoin de deux unités de l'appareil.

Le SwitchBot Hub Mini est le composant central de votre système de maison intelligente. Il vous permet de transformer tous vos appareils électroménagers habituels, tels que les climatiseurs et les téléviseurs, en appareils intelligents. En outre, vous pouvez également faire interagir différents appareils intelligents entre eux sur le même réseau. Par exemple, vous pouvez grouper le Hub Mini avec le SwitchBot Curtain and Meter pour ouvrir/fermer les rideaux en fonction de la température et en synchronisation avec un climatiseur.

Le SwitchBot Meter , également connu sous le nom de SwitchBot Thermometer & Hygrometer, vous permet de contrôler la température de votre maison. Vous pouvez surveiller la température ambiante de votre maison à l'aide de l'application pour smartphone et créer une automatisation pour modifier la température en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez également connecter le compteur au rideau SwitchBot - lorsqu'il fait très chaud à l'extérieur, le système de maison intelligente fermera les rideaux et abaissera la température jusqu'à ce que la température interne parfaite soit atteinte.

La télécommande SwitchBot est l'accessoire parfait pour le rideau SwitchBot. C'est un petit appareil de poche que vous pouvez placer sur votre table de chevet ou fixer au mur. Chaque fois que vous souhaitez ouvrir ou fermer les rideaux, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de la télécommande pour contrôler les rideaux. Si vous ne souhaitez pas utiliser de commandes vocales ou naviguer vers votre smartphone, c'est l'appareil idéal pour contrôler vos rideaux à distance.

Le panneau solaire SwitchBot est un autre compagnon brillant du rideau SwitchBot. Le dispositif de rideau intelligent contient déjà une batterie intégrée qui offre jusqu'à huit mois d'utilisation continue lorsqu'elle est complètement chargée. Cependant, si vous le connectez au panneau solaire SwitchBot, vous vous assurez que la batterie de l'appareil est toujours complètement chargée, vous n'avez donc jamais à vous soucier de charger l'appareil. Ce jumelage est idéal pour une utilisation continue et à long terme.

SwitchBot propose une large gamme d'appareils et d'accessoires pour la maison intelligente qui fonctionnent en collaboration pour assurer les conditions internes parfaites pour votre maison. Vous pouvez coupler votre SwitchBot Curtain avec le Hub Mini, la télécommande, le compteur et le panneau solaire pour vous assurer que l'appareil peut être contrôlé via des commandes vocales, un smartphone, une télécommande et des automatisations, sans aucun risque que la batterie ne s'épuise.