Vacos propose de superbes offres de caméras intelligentes pour la maison pour Noël

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes parent, qu'il s'agisse d'un nouveau-né ou d'enfants en train de grandir, vous connaissez probablement l'intérêt de pouvoir garder un œil sur vos petits, même si vous êtes juste ailleurs dans votre maison.

Vacos est l'un des nouveaux noms les plus impressionnants dans le monde de la sécurité domestique intelligente, et il propose une gamme de caméras de sécurité incroyables pour vous aider à vous assurer que votre maison est sécurisée, ainsi que d'excellentes options comme un moniteur pour bébé pour des utilisations plus spécifiques. Nous avons sélectionné ici quelques-uns de ses produits les plus attrayants, mais vous devez également vous assurer de jeter un coup d'œil à sa super vente de vacances , qui se termine le 5 janvier et propose de superbes remises.

Un bon moniteur pour bébé peut valoir son pesant d'or, vous permettant de vous détendre un peu en sachant que vous serez alerté si votre bébé remue ou pleure. C'est un outil extrêmement précieux dans l'arsenal de tout parent, et Vacos a un excellent moniteur intelligent qui est bien meilleur que les versions à l'ancienne.

Il dispose d'une caméra 720p pour regarder votre berceau ou votre lit, avec une vision nocturne nette pour une vidéo parfaite, qu'il fasse clair ou sombre, et il est associé à un superbe petit écran de 5 pouces qui vous permet de vérifier le flux de la caméra quand vous le souhaitez. La caméra dispose à la fois d'une détection de température et d'une détection vocale, vous ne vous fiez donc pas uniquement au flux vidéo. Il a des commandes pour vous permettre de faire un panoramique et de zoomer sur le flux, mais vous pouvez également vous enregistrer depuis votre smartphone si cela est plus facile.

Si vous espérez garder un œil sur quelque chose à l'extérieur, ou si vous voulez simplement un excellent appareil photo pour votre porche ou votre jardin, alors Vacos a également une excellente option pour vous sous la forme de sa version Cam IR, qui est étanche pour vous assurer que vous peut le laisser de côté quelle que soit la météo et compter sur le retour d'une excellente vidéo.

Il enregistre en 1080p complet et dispose d'une vision nocturne, ce qui en fait une caméra de sécurité parfaite, et avec un son bidirectionnel, vous pouvez informer les invités que vous êtes sur votre chemin une fois que vous les avez repérés. Vous pouvez même coupler la caméra avec l'un des panneaux solaires de Vacos pour vous assurer qu'elle s'alimente sans avoir besoin d'être câblée.

Enfin, si vous avez besoin d'une caméra d'intérieur mais que vous n'avez pas nécessairement un jeune enfant à surveiller, vous pouvez vous procurer la Vacos Indoor Cam pour profiter du meilleur de tous les mondes - une superbe caméra haute résolution facile à placer dans votre maison.

Il fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa ou Google Assistant (tout comme la version Cam IR), vous permettant de contrôler vos caméras avec un assistant vocal si vous préférez, ce qui en fait un excellent ajout si vous avez déjà configuré un système de maison intelligente. . Il a une grande portée, ce qui le rend idéal même pour une grande pièce intérieure, et son design attrayant et minimaliste signifie qu'il s'intégrera facilement dans une gamme d'esthétiques.