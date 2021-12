Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un rapport du régulateur britannique des communications Ofcom affirme que plus de huit millions de foyers britanniques peuvent désormais accéder au haut débit entièrement en fibre, bien que seule une fraction dentre eux se soient jusquà présent mis à niveau.

En fait, un nombre important paient exagérément pour des vitesses à large bande plus lentes et beaucoup continuent de le faire même sils nont plus de contrat.

LOfcom déclare que seuls deux millions de foyers sont actuellement abonnés aux vitesses les plus rapides (jusquà 1 gigaoctet) - environ 24 % des foyers qui en sont capables.

Cependant, comme nous lavons couvert sur Pocket-lint, ce nest que récemment que Virgin Media O2 a terminé le déploiement de son service haut débit gigabit pour couvrir lensemble de son réseau. Ces chiffres devraient très probablement saccélérer en 2022.

Certes, le haut débit ultrarapide sera en demande - Ofcom a également constaté que lutilisation mensuelle moyenne des données par ménage est passée à 453 Go en 2021. Cest plus que triplé en cinq ans.

Malheureusement, environ 125 000 foyers dans le pays ne peuvent toujours pas accéder à des "vitesses haut débit décentes" de même 10 Mbps en téléchargement et 1 Mbps en haut.

Le rapport mentionne également que la couverture 5G à travers le Royaume-Uni a augmenté de 37% au cours de la dernière année, avec un accès désormais disponible dans la moitié des foyers du pays. Cela ne veut pas dire quil est encore utilisé, cependant - Ofcom affirme que la 5G ne représente que 3% de lutilisation des données.