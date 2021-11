Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société dinterrupteurs déclairage, Retrotouch, a lancé un nouvel interrupteur déclairage intelligent « Friends with Hue » qui vous permet de contrôler vos ampoules Philips Hue dans une pièce même si quelquun les a éteintes au niveau de linterrupteur déclairage principal.

Le nouvel interrupteur intelligent peut être installé pour remplacer un interrupteur déclairage existant ou utilisé comme solution sans batterie collée sur nimporte quel mur sans avoir besoin de câbler quoi que ce soit.

Lappareil fonctionne en permettant aux propriétaires de contourner la fonction marche/arrêt afin que le circuit reste toujours allumé afin que les utilisateurs puissent toujours contrôler les lumières Hue connectées à linterrupteur via ce nouveau Retrotouch Smart Switch.

Disponible en deux options ou en un seul groupe (dans la même boîte) et en verre blanc ou noir avec ou sans garniture chromée, linterrupteur et peut être personnalisé pour contrôler les lumières allumées ou éteintes ou diverses scènes que vous souhaitez avoir comme raccourcis.

Les commutateurs ont une portée allant jusquà 30 mètres et, grâce à la technologie de récolte innovante dEnOcean. Chaque pression sur linterrupteur génère suffisamment dénergie pour envoyer un signal radio au pont Philips Hue, ce qui signifie quaucune pile nest nécessaire, ce qui facilite linstallation.

Le Switch, qui fonctionne dans le cadre des Friends of Hue, est également compatible avec Apple HomeKit et peut contrôler jusquà 50 lumières et lampes simultanément.

La configuration est incroyablement facile, le tout via lapplication Philips Hue, bien que vous ayez besoin de blubs Philips Hue compatibles pour que le commutateur puisse contrôler.

Il ne contrôlera, par exemple, aucune ampoule standard non connectée dans la pièce sur le circuit contrôlé par linterrupteur que vous remplacez.

Retrotouch est lune des nombreuses solutions de commutateurs pour Philips Hue, y compris les commutateurs fabriqués par le fabricant de Philips Hue, Signify. Cest cependant lune des rares options qui sadaptent réellement aux plaques dinterrupteur déclairage standard britanniques actuelles, vous permettant de remplacer linterrupteur déclairage principal dans une pièce.

Le nouveau Retrotouch Friends of Hue Smart Switch est disponible sur Amazon et tech4 et coûte 59,99 £ au Royaume-Uni.

