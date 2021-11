Annke offre jusquà 45% de réduction sur les caméras de sécurité intelligentes pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Annke est lune des principales marques mondiales de caméras de sécurité intelligentes. Ils se sont taillé une place de choix en fournissant des caméras de sécurité de haute qualité avec des capteurs de mouvement intelligents compatibles avec lIA, des capacités de vision nocturne en couleur et une clarté extrême. Si vous cherchez une opportunité de mettre à niveau votre système de sécurité, cest le moment idéal.

Comme le Black Friday approche à grands pas, Annke offre jusquà 45% de réduction sur certaines de leurs meilleures caméras de sécurité intelligentes. Ils proposent également des forfaits attrayants qui vous permettent déconomiser des centaines deuros à la fois. Que vous cherchiez à mettre à niveau votre système de sécurité ou à acheter des caméras de sécurité pour la première fois, cest le moment de commencer !

Ci-dessous, nous mettons en évidence les caractéristiques les plus remarquables communes à toutes les caméras de sécurité intelligentes Annke, suivies dun aperçu des meilleures offres Annke Black Friday.

Si vous installez la caméra de sécurité à lextérieur ou dans un lieu public, vous devez utiliser la fonction de masque de confidentialité. Cette fonctionnalité vous permet de dessiner un masque de confidentialité sur des parties de la vidéo que vous nêtes pas autorisé à surveiller pour des raisons de confidentialité. Par exemple, si vous installez la caméra de sécurité à lextérieur, vous pouvez surveiller toutes les zones vous appartenant mais pas celles appartenant à vos voisins. La fonction de masque de confidentialité vous permet de bloquer ces zones afin de ne pas enfreindre les lois sur la confidentialité. Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les caméras de sécurité intelligentes Annke.

Certaines caméras de sécurité intelligentes réduisent leur coût initial, mais elles vous font payer des frais dabonnement mensuels exorbitants pour accéder à leurs fonctionnalités. Ils peuvent offrir une expérience simple sans abonnement, mais vous devrez payer cher pour leurs fonctionnalités avancées. Ce nest pas le cas avec les caméras de sécurité Annke - vous navez quà payer le coût initial, après quoi vous pouvez accéder à toutes leurs fonctionnalités sans paiements mensuels supplémentaires. À long terme, les caméras de sécurité intelligentes Annke savèrent bien plus raisonnables que la plupart des autres car vous navez pas de frais mensuels.

Toutes les caméras de sécurité intelligentes Annke sont dotées de fonctions dalerte de mouvement en temps réel. Cela vous permet de recevoir des notifications push instantanées ou des e-mails chaque fois que quelquun entre à proximité de la caméra. Vous pouvez également modifier le regard de la caméra et personnaliser les zones de mouvement, cest-à-dire que vous pouvez indiquer quelles parties de la zone doivent déclencher des alertes de mouvement. Cela garantit que vous ne recevez pas de fausses alarmes. Certaines caméras de sécurité intelligentes Annke, telles que CZ400, fournissent également une détection de mouvement intelligente activée par lIA pour des alertes spécifiques, telles que le franchissement de ligne, la détection dintrusion, la détection dentrée de région, la détection de bagages sans surveillance, la détection dexception audio et la reconnaissance humaine.

Les caméras de sécurité intelligentes Annke sont dotées dun indice de résistance aux intempéries IP67. Cela signifie que les caméras de sécurité peuvent être immergées dans 1 mètre deau jusquà 30 minutes sans aucun problème. De plus, les caméras peuvent également résister à des températures extrêmes allant de -22 °F à 140 °F et continuer à enregistrer dans leur capacité optimale. Grâce à lindice de protection IP67, vous pouvez installer la caméra de sécurité dans nimporte quelle condition extérieure, quels que soient le climat et les conditions météorologiques erratiques.

Les caméras de sécurité intelligentes Annke sont livrées avec au moins 1 To despace de stockage, ce qui vous permet de stocker jusquà 50 jours denregistrements continus. En outre, vous pouvez également insérer une carte TF de 256 Go dans lappareil photo pour capturer automatiquement tous les événements déclenchés par le mouvement. Vous pouvez également connecter des caméras Annke à des NVR 4K, ce qui vous permet de capturer des séquences non-stop sans être en ligne. En tant que tel, vous disposez de nombreuses options denregistrement en continu et vous navez pas à payer de contrats mensuels ou de stockage en nuage.

Les caractéristiques susmentionnées sont communes à toutes les caméras de sécurité intelligentes Annke. Cependant, chaque caméra dispose également dun ensemble individuel de fonctionnalités uniques, telles que la sensibilité de 0,001 lux pour lenregistrement de la vision nocturne en couleur, la détection intelligente activée par lIA, etc. Ci-dessous, nous donnons un aperçu des caméras de sécurité intelligentes les plus remarquables dAnnke et de leurs offres Black Friday.

Caméra de sécurité 4K Annke C800 | Économisez 45 %

squirrel_widget_6292246

Prix Royaume-Uni : 47,29 £ (économisez 38,70 £)



Prix US : 99,99 $ (économisez 45,00 $)



Économie : 45%

Caractéristiques essentielles :

Véritable 4K Ultra HD avec capteur Sony haut de gamme pour une clarté et une visibilité optimales



Peut être alimenté via PoE avec un injecteur NVR/PoE ou une alimentation CC



Compatible avec les appareils NAS

Système de caméra de sécurité 4K Annke H800 | Économisez 30%

squirrel_widget_6292245

Prix Royaume-Uni : 340,19 £ (économisez 145,80 £)



Prix aux États-Unis : 409,99 $ (économisez 174,00 $)



Économie : 30%

Caractéristiques essentielles :

Véritable 4K Ultra HD avec capteur Sony haut de gamme pour une clarté et une visibilité optimales



La connexion PoE permet une installation flexible avec 8CH NVR



Comprend un disque dur de 2 To qui facilite lenregistrement 24h/24 et 7j/7

Caméra Annke CZ400 4MP AI PTZ (Ensemble de 4 caméras C800) | Économisez 30%

squirrel_widget_6292293

Prix Royaume-Uni : 151,19 £ (économisez 64,80 £)



Prix US : 188,99 $ (économisez 81,00 $)



Économie : 30%

Caractéristiques essentielles :

Les vidéos et images 4MP Super HD garantissent une clarté optimale



Le zoom optique 4x avec mise au point automatique vous permet de voir clairement les plaques dimmatriculation à une distance de 100 pieds



La caméra PTZ compatible avec lIA assure une détection intelligente : franchissement de ligne, détection dintrusion, détection dentrée dans la région, détection de sortie de région, détection de bagages sans surveillance, détection de retrait dobjet, détection dexception audio et reconnaissance humaine de lIA

Caméra de sécurité domestique intelligente Annke NC400 | Économisez 35 %

squirrel_widget_6092071

Prix Royaume-Uni : 71,49 £ (économisez 38,50 £)



Prix US : 84,49 $ (économisez 45,50 $)



Économie : 35%

Caractéristiques essentielles :

Les vidéos et images 4MP Super HD garantissent une clarté optimale



Caméra de sécurité à vision nocturne couleur avec super ouverture f/1.0 pour produire des images et des visuels lumineux et colorés même dans les conditions les plus sombres



La sensibilité de 0,001 lux transforme essentiellement la nuit en jour

Annke NCK400 (ensemble de caméras de sécurité pour maison intelligente NC400 4) | Économisez 35 %

squirrel_widget_6292308

Prix Royaume-Uni : 374,39 £ (économisez 201,60 £)



Prix US : 389,99 $ (économisez 210,00 $)



Économie : 35%

Caractéristiques essentielles :

Les vidéos et images 4MP Super HD garantissent une clarté optimale



VRAIE capacité de vision nocturne couleur acme avec une sensibilité de 0,001 lux



Lumière supplémentaire de 100 pieds dans un éclairage de 0 lux pour une vision nocturne des couleurs optimale

Annke est connue pour fournir des caméras de sécurité intelligentes haut de gamme à des tarifs extrêmement accessibles et sans contrat mensuel. Si vous recherchez une opportunité dobtenir des caméras de sécurité intelligentes, il ny a pas de meilleur moment que le Black Friday, où ils offrent jusquà 45% de réduction sur leurs caméras. Alors vous feriez mieux de saisir ces offres pendant quelles sont sur la table !