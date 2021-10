Les lignes Nanoleaf séloignent des panneaux déclairage dans une nouvelle direction

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nanoleaf fait un effort concerté pour percer sa place sur le marché en tant que spécialiste des panneaux déclairage flashy - après le lancement dElements plus tôt cette année, qui ajoute un aspect de placage de bois à ses panneaux normalement futuristes, il est maintenant sorti Lines .

Cest un look encore plus frais pour un produit Nanoleaf - ce nest pas du tout un panneau, pour commencer. Au lieu de cela, Lines propose des barres déclairage modulaires qui se fixent toujours à vos murs, mais peuvent être agencées en symboles et motifs à votre guise, et sont rétro-éclairées pour offrir un éclairage dambiance.

Cela signifie que vous pouvez les disposer de multiples façons pour créer de nouveaux looks pour vos murs, avec à la fois un éclairage de couleur et un éclairage blanc ambiant. Comme auparavant, cela devrait le rendre idéal pour tous ceux qui cherchent à égayer larrière-plan de leur tanière de streaming.

Les barres peuvent cliquer par incréments de 60 degrés, vous ne pourrez donc pas littéralement faire ce que vous voulez avec elles, malheureusement, mais cela offre toujours beaucoup de liberté. Comme toutes les nouvelles sorties de Nanoleaf, tout est compatible avec Thread et Matter, donc la pérennité de la maison intelligente nest pas un souci, et il est également très faisable de connecter vos lumières à un assistant intelligent.

Alors que les barres sont en blanc en standard, Nanoleaf travaille sur des skins pour quils les changent en noir ou en pick, bien que cela narrivera pas avant janvier 2022. Les barres elles-mêmes sont maintenant disponibles en pré-commande et commencent à partir de 179,99 £, ce qui nest pas du menu fretin.