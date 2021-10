Yale Smart Delivery Box veut être la solution de livraison à domicile sécurisée que vous attendiez

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons tous commandé beaucoup plus de choses en ligne et pendant que tout le monde était à la maison, cétait génial - mais avec les gens qui sortent davantage de la maison, mais dépensent toujours, ces livraisons continuent darriver.

Cela se traduit par de nombreuses livraisons sur le pas de la porte, avec le potentiel de faire des promenades. Bien que les caméras de porte puissent faire leur part, rien de tel que davoir un endroit sûr pour laisser un colis, cest là quintervient Yale.

La Yale Smart Delivery Box est une boîte en métal mesurant 600 x 450 x 350 mm et pesant environ 19 kg. Cest lourd, mais cest parce quil est conçu pour être solide. Il est construit en acier CR4, enduit de poudre et, tout en étant toujours certifié, devrait avoir un indice détanchéité IPX5.

La boîte peut être boulonnée au sol ou au mur ou aux deux, avec des boulons fournis, de sorte que les voleurs potentiels ne puissent pas simplement senfuir avec la boîte entière. Cela ressemble à un coffre-fort, avec une grande porte à lavant - cest là que les choses deviennent intelligentes.

Ce nest pas seulement un coffre-fort extérieur, il est conçu pour être intelligent. Il y a une serrure Yale qui sécurise la porte, mais elle est actionnée soit par un code PIN que vous entrez sur le clavier, soit via un porte-clés ou une carte, qui peut la déverrouiller dun simple clic.

Lidée est que vous ayez la commodité dune ouverture facile grâce au porte-clés, mais vous pouvez également accorder à dautres un accès temporaire à laide dun code PIN.

Vous pouvez configurer un code PIN unique de 24 heures ou vous pouvez créer 20 codes uniques à distribuer aux coursiers. Cela vous permettrait daccorder laccès aux livraisons tout au long de la journée. Bien sûr, vous devez vous assurer que ce nest pas le coursier qui vole vos colis lorsquil ouvre la porte.

Au-delà du simple accès, vous pouvez étendre les fonctionnalités de la Smart Delivery Box avec le module Yale.

Cest là que les choses commencent à devenir un peu plus intelligentes, avec le module Yale vous permettant de contrôler la boîte via lapplication pour smartphone Yale, afin que vous puissiez déverrouiller la boîte avec votre téléphone, ainsi que recevoir des notifications lorsquune livraison a été effectuée, tout en donnant également aux utilisateurs un historique de ce qui se passe avec la boîte.

Il sintégrera également à Yale Sync Smart Home Alarm et Yale Access, afin que les utilisateurs de ces plates-formes puissent avoir la Smart Delivery Box dans le cadre de ces systèmes.

La question, bien sûr, reste de savoir si les coursiers utiliseront réellement la boîte. Avec beaucoup de gens qui se contentent de marcher jusquà votre porte et de prendre une photo là où votre colis atterrit, il faudra peut-être un peu plus pour convaincre les coursiers de sarrêter, dentrer un code PIN et de refermer la porte.

Bien sûr, lautre aspect de cette boîte sécurisée est que dautres pourraient lutiliser pour les collectes - car vous pouvez donner le code PIN à quelquun et lui permettre de récupérer quelque chose chez vous sans que vous ayez à être là.

Yale a également déclaré quil y aurait des accessoires pour la Yale Smart Delivery Box à lavenir.

Quand est le Black Friday 2021 ? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 12 Octobre 2021 · Le Black Friday est lévénement le plus vendu de lannée et nous avons tous les détails pour vous ici.

La Yale Smart Delivery Box coûtera 299,99 £ et sera disponible à partir du 18 octobre 2021.