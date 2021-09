La gamme NightChroma dANNKE apporte la sécurité domestique de nouvelle génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Même les caméras de sécurité à vision nocturne les plus avancées sont confrontées à trois problèmes essentiels : le manque de couleur, lincapacité à saisir les détails et la rétrodiffusion, cest-à-dire la réflexion proche de la caméra causée par les particules de poussière et les flocons de neige. Ces problèmes persistants réduisent considérablement lapplicabilité de la caméra de vision nocturne, en particulier pour la sécurité à domicile.

ANNKE, lun des principaux fabricants mondiaux de caméras et de systèmes de sécurité intelligents, propose la prochaine génération de sécurité domestique avec la gamme ANNKE NightChroma, composée de NC400 , NCA500 , NC800 , NCK400 (NC400 + NVR ) et NAK500 (NAK500 + DVR) .

La gamme ANNKE NightChroma est lune des premières et des plus innovantes caméras de sécurité intelligentes à vision nocturne pleine couleur ACE au monde. Il résout tous les principaux problèmes associés aux caméras de vision nocturne typiques - il capture les détails les plus fins en couleur et sans interférence de rétrodiffusion.

En tant que telle, la série ANNKE NightChroma peut être incroyablement utile pour les services de police et une sécurité optimale à domicile. Ci-dessous, nous mettons en évidence les caractéristiques les plus remarquables de la gamme NightChroma et comment elle permet dobtenir une véritable vision nocturne en couleur, transformant la nuit en jour.

La gamme NightChroma utilise des technologies avancées de traitement dimage alimentées par des capteurs dimage ultra-sensibles. Les caméras peuvent capturer de véritables visuels en couleur avec la plus grande clarté dans lobscurité de 0,001 lux à 0,0005 lux sans éclairage ambiant. Ils ont également une lumière supplémentaire intégrée pour capturer la vraie couleur dans lobscurité de 0 lux. Cela signifie que les caméras NightChroma peuvent transformer la nuit en jour en couleur.

La plupart des caméras de sécurité ne peuvent capturer des détails que lorsque lobjet est proche de la caméra pendant la journée, et elles sont généralement incapables de capturer des choses la nuit. Cependant, le traitement dimage avancé de NightChroma permet une clarté optimale et peut capturer en couleur à une distance de 100 à 130 pieds, ce qui les rend idéaux pour le service de police.

ANNKE NightChroma est la seule gamme de caméras avec une super ouverture f/1.0, actuellement la plus grande ouverture possible en vidéosurveillance. Il peut capturer une vision nocturne en couleur avec un éclairage 4 fois plus important quune ouverture f/2.0 typique, garantissant ainsi des images plus lumineuses.

Les caméras de vision nocturne typiques ont du mal à capturer des images dans une obscurité de 0 lux, et la plupart dentre elles ont un éblouissement considérable. Les caméras NightChroma utilisent jusquà 130 pieds de lumière supplémentaire chaude, qui sallume automatiquement dans des conditions de 0 lux, pour capturer des images claires sans éblouissement. Vous pouvez également supprimer la surexposition ou la sous-exposition pour capturer de véritables séquences 4K.

Les caméras NightChroma sont produites avec une technique dalignement actif micro-taille unique. Cette fonctionnalité permet à la caméra de se concentrer avec précision, apportant la précision des visuels à moins de 4 pixels, ce qui est inférieur à 1/30 de diamètre de cheveux.

Le NightChroma NC800 est équipé dun capteur BSI avancé de 1/1,2", qui est actuellement le meilleur capteur déclairage arrière. Cette technologie offre des images ultra-nettes dans lobscurité totale en multipliant par 2 le nombre de zones de détection de lumière.

Les caméras NightChroma sont équipées de nombreuses capacités danalyse intelligente du comportement. Vous pouvez modifier et établir les paramètres pour être averti lorsquun objet franchit une limite virtuelle, entre dans une région spécifiée ou sort dune région. Vous recevez des notifications instantanées sur le comportement de lobjet, vous permettant dagir immédiatement.

La plupart des caméras de vision nocturne intelligentes ont du mal à faire la distinction entre les humains, les véhicules, les animaux et les autres objets inanimés. Cela conduit à un grand nombre dalertes de mouvement indésirables, ce qui peut être assez gênant. Cependant, le NightChroma NC800 est spécialement conçu pour détecter les humains et les véhicules, éliminant ainsi les alertes de mouvement inutiles et les fausses alarmes. Toutes les caméras NightChroma, quant à elles, prennent en charge les zones de détection de mouvement et le réglage de la sensibilité au mouvement.

Les caméras NightChroma sont dotées de microphones antibruit intégrés qui filtrent automatiquement les sons ambiants, captant la voix à plus de 20 pieds de distance. Cela améliore la couverture de sécurité de la caméra, vous permettant denregistrer et dinterpréter les voix de votre quartier. La fonction de sourdine peut être utilisée lorsque la surveillance audio nest pas autorisée ou que vous ne souhaitez pas enregistrer de son.

Ces caméras sont également très simples à intégrer dans un réseau domestique intelligent - si vous utilisez un assistant ou si vous souhaitez pouvoir les contrôler à laide de commandes vocales, par exemple. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce guide pratique . En utilisant ces méthodes, vous pouvez facilement intégrer le capteur de mouvement de la caméra pour activer toutes sortes de domotique de bricolage, comme déclencher des lumières extérieures ou des alarmes lors de la détection dun mouvement.

4MP haute résolution

Commutateur automatique de lumière de jour de nuit

Application Free Motion et alertes par e-mail

121° FOV diagonal pour une large couverture de surveillance

IP67, – 22 °F – 140 °F

Compression HEVC H.265/ H.265+

Alimentation via Ethernet

ONVIF, RTSP pour la domotique

5MP haute résolution

80,1° pour une surveillance spot zoomée

Capteur sensible à 0,0005 lux

Fonctionne avec les DVR TVI, AHD, CVI et CVBS

Application gratuite de détection de mouvement et alertes par e-mail

IP67, – 40 °F – 140 °F

Compression HEVC H.265/ H.265+

