Le robot tondeuse Segway na pas besoin de câble périphérique

(Pocket-lint) - Segway se lance dans les tondeuses à gazon robotisées et a révélé un bot qui utilise le GPS et dautres capteurs qui lui permettent dabandonner les câbles périphériques et de travailler plus intelligemment.

Lentreprise la plus connue pour ses scooters déquilibrage cherche maintenant à révolutionner le marché des tondeuses à gazon robotisées avec le Segway Navimow.

La Navimow est théoriquement une mise à niveau astucieuse de la plupart des autres tondeuses à gazon robot car elle utilise une intelligence supplémentaire pour faire le travail. Traditionnellement, ces robots ont généralement besoin dun câble périphérique enterré autour du bord de votre jardin afin dalerter la machine lorsquelle se rapproche trop de la limite et déviter les problèmes.

Le Segway Navimow dispose à la place dun système appelé "Exact Fusion Locating System" (EFLS) qui utilise un mélange de GPS et dautres capteurs pour surveiller la position de la machine. Cela permet ensuite à lutilisateur détablir des limites virtuelles au sein de lapplication daccompagnement.

Tout cela signifie que la Navimow est non seulement plus facile à installer, mais aussi que vous navez pas besoin dendommager votre pelouse pour linstaller. La technologie EFLS a également dautres utilisations, notamment lintelligence antivol qui détecte si quelquun se trouve à proximité et vous avertit via lapplication.

Segway dit que la Navimow déchiffrera automatiquement la façon la plus efficace de tondre votre pelouse. Il est également conçu pour apprendre et saméliorer au fil du temps. Comme les aspirateurs-robots , il dispose également de capteurs anti-collision lui permettant de voir et déviter les obstacles ou de les contourner.

Plus important encore, le système BladeStop de Segway est conçu pour éviter les accidents en arrêtant automatiquement les lames de tourner si une personne ou un animal domestique sapproche pendant quune coupe est en cours.

Avec une batterie de 10 200 mAh, la Navimow serait capable de gérer des pelouses allant jusquà 3 000 mètres carrés. Il dispose également d une résistance à leau IPX6 pour éviter les problèmes de pluie et dun capteur qui le renverra à son quai en cas daverse.

Naturellement, la Navimow coupera plus souvent que vous ne le feriez avec une tondeuse à gazon traditionnelle à moteur, mais elle est également silencieuse et efficace. Fonctionnant à seulement 58 dB, Segway dit quil est considérablement plus silencieux que la plupart des tondeuses à gazon.

La Navimow est maintenant disponible en quatre modèles différents avec des prix à partir de 1 499 euros (1 800 $).

