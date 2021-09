Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Signify, la société derrière la marque Philips Hue , a annoncé plusieurs nouveaux produits de Wiz - une autre marque déclairage intelligent sous son égide.

La gamme Wiz propose un éclairage domestique intelligent similaire à Hue, mais nest peut-être pas si bien connue. La nouvelle gamme pourrait changer cela.

Une lampe de table Wiz Hero Gen2 est maintenant disponible pour 49,99 £. Il peut être réglé sur lensemble du spectre de couleurs et est livré avec des modes de réveil et de coucher préprogrammés qui vous endormez ou vous aident à vous lever le matin en ajustant lentement léclairage ambiant.

La lampe de table Wiz Squire est également disponible dès maintenant, au prix de 54,99 £, et peut être utilisée sur une table dappoint ou une étagère. Il est livré avec une conception à double zone lumineuse qui peut à la fois transformer un mur blanc avec une lumière colorée et émettre une lueur douce sur sa surface de repos.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Les nouveaux plafonniers Tunable White sont disponibles au prix de 44,99 £ pour la version 14W, 54,99 £ pour le 16W. Ils peuvent être réglés sur tout le spectre de la lumière blanche et sont livrés avec un mode Rythme circadien. Cela permet aux lumières dimiter la transition de la lumière du soleil tout au long de la journée.

Les plafonniers Wiz Adria Daylight Dimmable et Warm Dimmable ont des signatures lumineuses blanches, mais offrent également la même intelligence que le reste de la gamme. Ils sont à 31,99 £ pièce.

Les lumières Full Color et Tunable Build on Spot offrent les mêmes fonctionnalités que léclairage spot, à partir de 29,99 £. Tandis quun Wiz Smart Plus Type-E avec wattmètre sera disponible à partir du 1er octobre, au prix de 17,99 £.

Tous les produits déclairage intelligent Wiz sont compatibles avec une application dédiée, ainsi que des assistants vocaux, notamment Alexa et Google Assistant. Ils sont plug and play et peuvent facilement se connecter à votre réseau Wi-Fi et via Bluetooth.