Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant de la sécurité intelligente SimpliSafe a annoncé la caméra de sécurité extérieure sans fil.

Après avoir offert auparavant uniquement aux utilisateurs du système de sécurité la possibilité de mettre un manchon résistant aux intempéries sur la SimpliCam, il sagit de la première véritable incursion de lentreprise dans le monde des caméras dextérieur .

Le nouveau modèle - disponible dès maintenant sur le site Web SimpliSafe - coûtera aux propriétaires 169,99 £ / 179,99 $, ce qui correspond à peu près aux options concurrentes de Ring , Google Nest et Arlo .

Comme vous pouvez vous y attendre, la caméra de sécurité extérieure sans fil dispose également dun ensemble assez typique de fonctionnalités et de spécifications, bien quil y ait quelques choses intéressantes et uniques dans ce package. La première est quil dispose dun support magnétique très propre (et, espérons-le, facile à installer), avec la batterie alimentant la caméra, la sirène et le projecteur pendant environ trois à six mois.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Plus tard cette année, la société proposera également un panneau solaire (69,99 £ / 79,99 £) capable de maintenir la batterie rechargée en permanence, à condition quelle reçoive au moins trois heures densoleillement direct chaque jour.

En dehors de cela, comme nous lavons mentionné, cest une affaire assez standard. La caméra dispose dun indice de protection contre la poussière et leau IP65, dune résolution 1080p avec HDR, dun champ de vision de 140 degrés, dun zoom numérique 8x, dune détection de mouvement à moins de 30 pieds, de zones dactivité, dun son bidirectionnel et dune vision nocturne couleur jusquà 10 pieds, entre autres des choses.

Mais surtout, tout cela se répercute sur le reste du système SimpliSafe. Cela signifie que lorsque le reste du système de sécurité détecte un incident, la caméra démarre automatiquement lenregistrement et émet une alerte via la sirène de 80 dB.

Ces enregistrements ne sont visibles que par les propriétaires de SimpliSafe, bien quils puissent également être mis à la disposition des répartiteurs durgence de lentreprise jusquà une heure après un incident dalarme.

Dans lensemble, cela ressemble à un ensemble de caméras très solide - bien que légèrement en retard - qui devrait vraiment aider lensemble du système.

Nous testons actuellement le kit SimpliSafe en ce moment, alors surveillez nos impressions complètes sur la caméra de sécurité extérieure sans fil dans notre revue.