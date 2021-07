Comment obtenir un Wi-Fi puissant dans chaque pièce : Comment le kit Magic 2 WiFi next Whole Home de devolo étend votre Wi-Fi existant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le kit pour toute la maison Magic 2 WiFi next de devolo est un moyen révolutionnaire détendre votre réseau Wi-Fi existant. Le kit est lun des adaptateurs les plus rapides au monde avec des vitesses allant jusquà 2 400 Mbps.

Le kit contient des adaptateurs qui se branchent sur nimporte quelle prise de courant et des ports Ethernet Gigabit câblés vous permettent de le connecter à larrière de votre routeur. Ensuite, placez-en un autre ailleurs dans la maison. Les adaptateurs devolo Magic sont compatibles avec tous les types de routeurs et vous pouvez acheter des adaptateurs supplémentaires si vous en avez besoin. Bien sûr, vous aurez peut-être besoin de plus si vous avez une maison plus grande.

Les adaptateurs forment un réseau maillé pour envelopper toute votre maison dune connexion Wi-Fi ultra-rapide.

Les adaptateurs utilisent la technologie MIMO multi-utilisateurs, ce qui signifie essentiellement que les transferts de données à haute vitesse ont lieu entre tous vos appareils en même temps - tout le monde a accès au même niveau dInternet rapide. Vous nattendrez plus que des choses se chargent ou des abandons tout en regardant une vidéo en ligne de meilleure qualité.

Et grâce à une technologie appelée Access Point Steering, votre appareil se connecte automatiquement au signal le plus fort, en particulier lorsque vous vous promenez dans votre maison et entre différentes pièces.

Ceci est particulièrement utile pour les appareils plus anciens qui ont tendance à rester connectés au même point daccès Wi-Fi à moins que la connexion ne soit interrompue. Access Point Steering aide vos appareils à localiser la connexion optimale.

Si vous avez du mal à vous connecter dans des zones particulières de votre maison, un réseau maillé est fait pour vous. Il supprime totalement les points morts et les zones de faible connectivité dans votre maison, tandis que - sils sont placés dans les bonnes zones - ils peuvent également aider à étendre une certaine connectivité à une zone de votre jardin si nécessaire.

Magic 2 WiFi next gear de devolo utilise la technologie Powerline comme épine dorsale avec une connectivité G.hn ultra-rapide et évolutive qui fonctionne sur le réseau câblé dalimentation existant de votre maison. Les connexions sont cryptées, vous navez donc pas à vous soucier de la sécurité de vos données.

La mise en place dun réseau maillé dans votre maison est idéale si pour le ménage moderne où le travail à domicile simultané, le streaming Ultra HD et les jeux en ligne se produisent - souvent tous en même temps.

Le kit devolo Magic 2 WiFi next Whole Home est disponible dès maintenant.