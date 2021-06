Lun des meilleurs aspirateurs de Shark obtient un énorme contrat Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Shark fabrique dexcellents aspirateurs, et il bénéficie dune remise à tomber sur lun de ses meilleurs dans le cadre de lénorme événement de vente Prime Day dAmazon.

Un Amazon UK, son aspirateur-balai sans fil Anti Hair Wrap bénéficie dune énorme remise de 200 £, en baisse de 50% par rapport à son prix régulier de seulement 199,99 £ .

Cette version du nettoyeur est également livrée avec un accessoire spécial pour poils danimaux qui a sa propre tête motorisée, parfait pour éliminer les poils danimaux embêtants de votre canapé ou dautres meubles, et nous lutilisons depuis plus dun an.

Cest un nettoyant brillant qui sadapte parfaitement à la façon dont vous souhaitez lutiliser, avec des joints judicieusement placés pour faciliter laspirateur sous et autour de vos meubles sans avoir à le traîner pendant que vous travaillez.

Il ny a pas non plus de cordon à craindre et une grande autonomie de la batterie, avec 40 minutes dautonomie sur une seule charge. Ce label Anti Hair Wrap dans son nom est également très bien mérité ; il sagissait dune grande amélioration de notre ancien aspirateur, et le démêlage des poils du peigne appartient véritablement au passé. Ils se rassemblent juste soigneusement dans le bac comme vous lespérez.

Dans lensemble, cest un nettoyant que nous pouvons fortement recommander, à un prix qui le rend beaucoup plus facile à faire - mais vous navez quaujourdhui et demain pour en profiter.

Écrit par Max Freeman-Mills.