Offres de sécurité à domicile ANNKE pour Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sécurité de votre maison ne doit jamais être considérée comme acquise. ANNKE le sait et propose une large sélection de caméras et de systèmes de sécurité pour vous assurer que vous êtes toujours au courant de ce qui se passe autour de vous.

LAmazon Prime Day, vous pouvez profiter de ces offres pour améliorer la sécurité de votre maison. Et le meilleur de tous, cest quil ny a pas besoin dabonnement ni de frais mensuels.

Rendez-vous sur la boutique ANNKE pour toutes les offres.

Caméra de sécurité sans fil ANNE W300 2K

squirrel_widget_4622363

La caméra de sécurité sans fil ANNE W300 2K prend la sécurité de votre maison au sérieux. Il dispose dune commande vocale Alexa pour que vous puissiez le contrôler en mains libres, et la fonction de détection humaine AI peut dire sil y a un humain ou non en vue.

Le stockage interne de 256 Go permet un enregistrement 24h/24 et 7j/7 et propose également des images de nuit. Il a une étanchéité IP66 et le boîtier en métal lui permet de résister à la chaleur ou au froid.

Bénéficiez de 20 % de réduction sur le prix de détail de 45,99 $ et obtenez cet appareil photo exceptionnel pour seulement 36,80 $.

Système de caméra de sécurité ANNKE FC800 4K 8CH 4pcs

squirrel_widget_4967039

Pour un système de sécurité complet et une résolution optimale, le système de caméra de sécurité ANNKE FC800 4K 8CH 4pcs fournit la marchandise.

Il y a un enregistrement 24h/24 et 7j/7 en couleur sur chacune des quatre caméras, et ils ont même une lumière supplémentaire pour éclaircir limage si nécessaire. Il y a un disque dur de 2 To dans le hub pour sassurer quil a toujours de lespace. Limage en couleur est même disponible pour les photos de nuit sombre.

Létanchéité IP67 et un boîtier métallique protègent contre les éléments.

Bénéficiez de 20 % de réduction sur le prix de détail de 399,99 $, en obtenant cet appareil photo exceptionnel pour seulement 319,99 $.

Système de caméra de sécurité ANNKE FC200 1080p 8CH 4pcs

squirrel_widget_4967010

Si vous navez pas besoin dune résolution absolue, le système de caméras de sécurité ANNKE FC200 1080p 8CH 4pcs offre une résolution Full HD toujours fantastique avec 1 To de stockage et les mêmes caméras que le FC800.

Tout le reste est le même par rapport à son homologue 4k, y compris la résistance aux intempéries et la surveillance en couleur. Limage couleur est même disponible pour les photos de nuit sombre.

Bénéficiez de 20 % de réduction sur le prix de vente au détail de 219,99 $ et obtenez cet appareil photo exceptionnel pour seulement 175,99 $

Système de caméra de sécurité ANNKE H800 4K 8CH 4pcs

squirrel_widget_4966981

Pour limage ultime et une gamme complète de caméras, il ny a pas de meilleur système de caméra de sécurité ANNKE H800 4K 8CH 4pcs.

Ce système est riche en fonctionnalités. Il utilise quatre caméras C800 et un hub avec 2 To de stockage. La compression dimage H.265+ garantit que vous ne serez pas non plus pressé.

Il dispose dun mode déclairage à double vision, y compris Starlight Color Night Vision et LED Infrared, de sorte quil ny aura rien de caché dans lobscurité.

Ce système plug-and-play vous couvre.

Obtenez 22% de réduction sur le prix de détail de 525,99 $, en obtenant cet appareil photo exceptionnel pour seulement 408,79 $.

Système de caméra de sécurité ANNKE H500 5MP 8CH 8pcs

squirrel_widget_4966952

Si vous avez besoin dune couverture complète autour de votre bureau ou de toute la maison, le système de caméra de sécurité ANNKE H500 5MP 8CH 8pcs est difficile à battre avec ses 8 caméras et son hub central.

Le WDR 120 dB et le DNR 3D permettent de prendre des images nettes dans toutes les conditions déclairage, sans bruit, et vous obtenez un boîtier métallique IP67 résistant aux intempéries pour une durabilité par tous les temps.

2 To de stockage signifient que vous naurez presque jamais besoin de supprimer quoi que ce soit, tandis que la vision nocturne couleur EXIR de 100 pieds sassure quelle capture tout ce qui se passe dans la nuit.

Obtenez 22% de réduction sur le prix de vente au détail de 599,99 $, en obtenant cet appareil photo exceptionnel pour seulement 469,99 $.

Caméra de sécurité à vision nocturne couleur ANNKE NC400 2K

squirrel_widget_4967068

La caméra de sécurité à vision nocturne couleur ANNKE NC400 2K offre une résolution ultra-claire 4MP Super HD, des alertes de mouvement intelligentes et un accès à distance à la caméra, ainsi quune étanchéité IP67.

Le format vidéo H.265+ vous garantit des images de haute qualité 24h/24 et 7j/7. Pendant ce temps, le boîtier métallique peut affronter le temps chaud ou froid. Cet appareil photo fantastique peut également transformer des photos de nuit sombre en photos lumineuses et colorées.

Bénéficiez de 39 % de réduction sur le prix de vente au détail de 129,99 $ et obtenez cet appareil photo exceptionnel pour seulement 79,99 $.

Caméra de sécurité ANNKE C500 5MP

squirrel_widget_4966923

Pour une caméra de sécurité abordable, la caméra de sécurité ANNKE C500 5MP offre une énorme quantité de fonctionnalités.

Vous bénéficiez dun boîtier métallique résistant aux intempéries IP67 pour une durabilité par tous les temps, et les 120 dB WDR et 3D DNR aident à prendre des images nettes dans toutes les conditions déclairage, sans bruit.

La vision nocturne couleur EXIR de 100 pieds garantit quelle capture également tout ce qui se passe la nuit.

Obtenez 23% de réduction sur le prix de vente au détail de 59,99 $, en obtenant cet appareil photo exceptionnel pour seulement 45,99 $.

Caméra de sécurité ANNKE C800 4K

squirrel_widget_4966894

La caméra de sécurité ANNKE C800 4K capture des images de jour comme de nuit avec une superbe qualité 4k UHD.

La compression dimage H.265+ garantit que vous ne serez pas pressé et quil dispose également dun accès à distance.

Il dispose dun mode déclairage à double vision, y compris Starlight Color Night Vision et LED Infrared, de sorte quil ny aura rien de caché dans lobscurité.

Bénéficiez de 45% de réduction sur le prix de détail de 109,99 $, en obtenant ce superbe appareil photo pour seulement 59,99 $ avec le code 15KQP4XT.

Système de caméra de sécurité sans fil ANNKE WS200 8CH 4pcs 1080p

squirrel_widget_4966865

Si vous avez besoin de surveiller lextérieur de votre maison, le système de caméra de sécurité sans fil ANNKE WS200 8CH 4pcs 1080p est un moyen abordable de le faire.

Il dispose de quatre caméras W300 et dun hub à huit canaux au cas où vous souhaiteriez en ajouter dautres.

Les caméras prennent 2k images de jour comme de nuit, disposent dune commande vocale Alexa et dun accès à distance. Vous pouvez même discuter avec la personne qui se trouve de lautre côté de la caméra.

Bénéficiez de 10 % de réduction sur le prix de détail de 219,79 $ et obtenez ce superbe appareil photo pour seulement 199,79 $.