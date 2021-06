Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les panneaux muraux déclairage intelligent de Nanoleaf sont devenus un appareil extrêmement populaire et immédiatement reconnaissable dans lindustrie, avec des banderoles, en particulier, affluant vers leur capacité à prêter immédiatement, même à un espace banal, un vrai caractère et un véritable pizazz.

Maintenant, cette gamme sétend dans une nouvelle direction intéressante avec lajout dElements, un nouveau type de panneau conçu autour du placage de grain de bois pour sintégrer de manière plus transparente dans une configuration qui ne veut pas nécessairement crier « joueur » de la même manière manière.

Les panneaux utilisent un motif hexagonal et, comme la plupart de la gamme Nanoleaf, peuvent être disposés comme bon vous semble, de sorte que les motifs et les formes sont bien à votre portée. Chacun peut éclairer toute sa surface avec une lumière naturelle, mais il existe également de nombreux effets de lumière.

Vous pouvez avoir un léger crépitement comme une cheminée ou une impulsion pour une sensation plus futuriste, et les routines sont faciles à mettre en place. De plus, comme vous lattendez de Nanoleaf, tout sintègre parfaitement aux assistants intelligents. On aime particulièrement le son de son mode circadien, qui ajuste léclairage en fonction de la lumière ambiante de votre pièce tout au long de la journée.

Sur une note plus technique, comme la annoncé Nanoleaf au début de lannée , le nouveau kit prendra également en charge le protocole de maison intelligente Thread pour une connexion plus fiable que celle que Bluetooth peut fournir.

Tout cela nest pas trop bon marché, cependant, par rapport à certaines des options les plus basiques de Nanoleaf - vous pouvez maintenant commander un kit de démarrage à 7 panneaux dans le magasin Nanoleaf pour 199,99 £. Nous aurons un examen complet de ce à quoi ressemble le système dans quelques semaines seulement une fois que nous aurons eu loccasion de le maîtriser, alors revenez pour notre verdict en temps voulu.

Écrit par Max Freeman-Mills.