Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sécurité à domicile nest pas quelque chose à prendre à la légère. En fin de compte, cest la sécurité de vous et de votre famille que vous prenez en considération. Lun des meilleurs moyens de laugmenter consiste à utiliser une caméra de sécurité intelligente.

Et lun des meilleurs que vous puissiez obtenir est l ANNKE W300 . Il est doté dun certain nombre de fonctionnalités très utiles qui vous permettent de rester tranquille la nuit en sachant que si quelque chose bouge, vous le saurez.

squirrel_widget_4622363

LANNKE W300 va un cran au-dessus des vieilles images floues du passé grâce à son capteur dimage 1/2,9 et à son objectif 3,6 mm. Il offre une image 2K Super HD haute fidélité, enregistrant des vidéos dans une résolution qui sera nette et claire sur nimporte quel écran. Il utilise une large plage dynamique, une réduction du bruit numérique et garantit que votre image nest jamais déformée, de jour comme de nuit.

Parce que la sécurité est la plus importante la nuit, lANNKE W300 a une vision nocturne de 100 pieds/30 m de profondeur de vue. Les deux LED infrarouges fonctionnent avec le filtre IR-Cut et dautres lumières ambiantes pour augmenter la vision nocturne, permettant une image claire. Combinez cela avec un large champ de vision de 70º, rien ne peut se cacher dans lobscurité.

LANNKE W300 dispose dun enregistrement ou dune détection de mouvement 24 heures sur 24 à laide dune carte TF intégrée (Micro SD) dune capacité maximale de 256 Go pour un stockage gratuit de 20 jours. Vous pouvez également connecter votre W300 au système ANNKE WS200 pour lenregistrement 24h/24 et 7j/7 et pour la détection de mouvement sans avoir besoin de vous connecter à Internet afin que vous puissiez toujours obtenir ce niveau dassurance supplémentaire.

La compression vidéo H.264+ garantit que vous ne manquez pas despace, tout en conservant une image de haute qualité. Vous aurez besoin de moins despace de stockage pour stocker une grande quantité de séquences.

Si vous partez pour la nuit, ou même pendant la journée, vous pouvez toujours accéder à vos caméras via votre smartphone. Et vous navez même pas besoin de saisir votre téléphone, car il dispose de la commande vocale Alexa.

Avec laudio bidirectionnel, vous pouvez même discuter avec quiconque se trouve à proximité de la caméra. Sil y a une livraison ou quun voisin est venu dire bonjour, vous pouvez avoir une conversation rapide via le W300. Les caméras fonctionnent avec une portée de connexion WIFI de 50 à 100 pieds.

LANNKE W300 enregistre non seulement à une résolution 2K fantastique - capturant tout ce qui lentoure - mais la fonction dalertes de mouvement enverra des notifications push à votre téléphone ou appareil si quelque chose bouge devant la caméra. Mais il ne vous enverra aucune vidéo de bourdons ou décureuils, car la détection avancée de la forme humaine par IA peut dire si cest le chiot qui détruit votre champ de fleurs ou une personne qui ne fait rien de bon.

Pour commencer, branchez simplement lappareil photo dans une prise, téléchargez lapplication gratuite et configurez lappareil photo sur votre téléphone, et cest bon. Vous recevez également des alertes e-mail gratuites.

Le boîtier métallique autour du W300 est conçu pour toutes les conditions météorologiques. Il a un indice détanchéité IP66, il peut donc résister à tout, sauf à la nage. Et il est conçu pour résister à un minimum de -4 °F / -20 °C et à un maximum de 140 °F / 60 °C. Si vous vivez dans lune ou lautre de ces conditions, vous craquerez probablement avant.

Donc, si vous cherchez à augmenter la sécurité autour de votre maison et à vous assurer que votre famille est plus en sécurité que jamais, l ANNKE W300 vaut le détour. Il est disponible dès maintenant sur leur site ou sur Amazon.

