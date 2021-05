Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains appareils domestiques intelligents fonctionnent avec certains de leurs homologues, mais pas avec dautres, vous voudrez en savoir plus sur Matter - la dernière norme dinteropérabilité sans fil qui menace de secouer lindustrie.

En préparation depuis 2019, avec des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Samsung et la Zigbee Alliance au cœur, lartiste anciennement connu sous le nom de `` Project CHIP sest maintenant transformé en une marque brillante et formalisée - Matter.

Le but de Matter est toujours le même, mais tout est maintenant appelé à devenir beaucoup plus officiel. Les grands noms derrière le protocole jetteront bientôt leurs produits dans létat nouvellement unifié, et cela aura inévitablement un effet dentraînement pour les consommateurs.

Et, comme toujours, le fonctionnement interne en constante évolution de la maison intelligente peut être compliqué à déballer.

Cest pourquoi nous avons créé cet explicatif, dans lequel nous répondrons exactement à ce quest la matière, à ce que les entreprises font réellement à ce sujet et à la raison pour laquelle tout ... est important.

Alors, avec cette boutade obligatoire liée à la matière, allons-y.

Comme nous lavons déjà fait allusion, Matter est un nouveau protocole dinteropérabilité pour la maison intelligente lancé dans le cadre dun effort conjoint par une poignée des plus grands acteurs de lindustrie. Plus de 170 entreprises sont impliquées, Apple, Samsung, Amazon, Google et Zigbee Alliance étant les noms les plus importants.

Alors, pourquoi lont-ils fait - à quoi ça sert? Eh bien, la maison intelligente dans sa forme actuelle est un peu désordonnée.

Les clients doivent sassurer que les concentrateurs dédiés peuvent se connecter aux bons périphériques et prendre des décisions sur les appareils qui fonctionnent pour leur maison en fonction de lassistant et de lécosystème dans lesquels ils sont déjà intégrés.

Cest léquivalent de ne pas pouvoir passer dune console de jeux à une autre pour jouer au même jeu, ou dêtre piégé dans une plate-forme de streaming musical à cause de votre bibliothèque créée.

La maison intelligente est un champ de bataille plus convivial que ces domaines, cest pourquoi ces entreprises se sont réunies autour de la table et ont décidé de rendre lensemble du système plus facile pour les fabricants et les consommateurs.

Lobjectif de Matter est donc dêtre un protocole dinteropérabilité avec des modèles de données standard qui garantissent que les appareils domestiques intelligents peuvent fonctionner dans différents écosystèmes. Ainsi, un écran Amazon Echo Show devrait hypothétiquement pouvoir fonctionner aussi parfaitement avec une sonnette Google Nest quavec ses propres offres Ring, par exemple.

Si vous ne lavez jamais réalisé auparavant, vos appareils domestiques intelligents existants sont tous connectés via les forces dominantes actuelles, Zigbee et Z-Wave. Cette paire, ainsi que de nombreux autres protocoles radio plus petits, ainsi que Bluetooth, narrêteront pas soudainement de connecter vos appareils maintenant que Matter émerge.

Cependant, étant donné le rôle de Zigbee Alliance dans la création de Matter - et, par procuration, la norme sans fil Zigbee - il est très probable quelle continue à se développer parallèlement, à créer une voie vers Matter et peut-être même à fusionner à un moment donné.

Lavenir de Z-Wave est plus intéressant à observer. Et même sil ne semble pas être un participant actif à Matter, il est toujours impliqué dans une certaine mesure.

"Il est incorrect de penser que Z-Wave est assis de lautre côté de [Matter], nous ne le sommes pas", a récemment déclaré à The Ambient Mitch Klein, directeur exécutif de Z-Wave Alliance et directeur des partenariats stratégiques de Silicon Labs. .

«Je ne vais pas me lancer dans certains de leurs défis, car nous les avons tous. Mais CHIP se concentre sur lIP. Montrez-moi un appareil qui peut utiliser lIP sur une batterie. Évitez ce terrier de lapin, en disant simplement que ce nest pas juste Z-Wave, cest aussi Zigbee qui a besoin de développer un type de voie de communication vers CHIP, et donc nous sommes en fait en communication et travaillons avec eux. "

Thread, quant à lui, est un autre protocole radio destiné à délivrer des certifications pour certains appareils approuvés par Matter. Nous avons détaillé la nature et les avantages dans notre guide complet de Thread , mais nous nous attendons à ce quil joue un rôle de plus en plus important à mesure que Matter se développe.

La matière a été dirigée par ces grandes marques de maisons intelligentes et, maintenant que lenthousiasme initial concernant leur participation sest calmé, il est temps pour elles dillustrer exactement ce que cela signifie pour aller de lavant.

Les meilleures offres Google Home et Nest Hub pour mai 2021 Par Chris Hall · 20 Peut 2021

Google a été lun des premiers à le faire en détail. Dans le cadre dun article de blog décrivant quatre étapes qui affectent la maison intelligente Google dans son ensemble, la société a déclaré que tous les écrans et haut-parleurs Nest seraient mis à jour pour leur permettre de contrôler les appareils approuvés par Matter. Cela signifie que Google Assistant pourra contrôler nimporte quel appareil avec le tampon Matter.

Les appareils plus récents prenant en charge Thread, comme le Google Nest Hub et le Nest Wi-Fi, seront également des hubs de connexion Matter, ce qui facilitera lutilisation des appareils compatibles avec Matter dans toute la maison.

Fait intéressant, Google a également noté que le thermostat Nest prendrait en charge Matter (ce qui signifie que, hypothétiquement, les propriétaires pourraient faire contrôler lappareil par un autre assistant intelligent), bien quil ny ait aucun mot sur le même sujet pour lancien Nest Learning Thermostat.

Google prendra également en charge Matter via les téléphones Android, ce qui devrait faciliter la configuration et le contrôle via lapplication Google Home et des options propriétaires tierces.

Apple, Amazon ou Samsung nont pas encore fait de même, mais il est juste de sattendre à une certaine clarté à ce sujet le plus tôt possible. Nous mettrons à jour cette section avec tous les détails quand ils le feront.

La question la plus importante est donc de savoir ce que cela signifie réellement pour vous et votre maison intelligente.

Nous avons expliqué comment Matter promet de simplifier la prise de décision autour des écosystèmes et des nouveaux appareils, mais quen est-il de vos appareils existants? Obtiennent-ils du soutien?

Eh bien, malheureusement, la réponse est très bien au cas par cas à ce stade. Par exemple, Signify - la société derrière Philips Hue et WiZ - mettra à jour lancien et le nouvel équipement Hue pour quil fonctionne avec Matter, tout en fournissant uniquement une prise en charge de Matter pour les futurs appareils WiZ.

Le fabricant déclairage intelligent Nanoleaf a également annoncé récemment quil apporterait la prise en charge de Matter aux appareils actuels et futurs.

Et, comme nous lavons détaillé dans la section ci-dessus, Google apportera également une assistance au thermostat Nest, mais pas aux anciennes versions de lappareil, du moins daprès ce qui a été dit jusquà présent.

En bref, tous les appareils domestiques intelligents qui ne recevront pas de mise à jour pour fournir la prise en charge de Matter seront probablement encore actifs pendant un bon moment. Cependant, si Matter accélère comme il le devrait, ces appareils hérités devraient lentement subir une perte de support au cours des prochaines années, ce qui nest pas idéal.

Écrit par Conor Allison.