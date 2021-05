Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le partenariat pour la maison intelligente soutenu par Apple, Google et Amazon, connu sous le nom de Project CHIP, porte désormais un nouveau nom: Matter.

Après le lancement de linitiative pour la première fois en 2019, avec la Zigbee Alliance en son cœur, le travail a maintenant abouti à une nouvelle norme formalisée. Lobjectif principal, cependant, est toujours le même: aider à créer une maison intelligente plus interopérable et plus sûre qui permette aux fabricants et aux utilisateurs den bénéficier.

Le changement de marque précède les premières certifications Matter - qui devraient avoir lieu à la fin de 2021 - avec la nouvelle marque et le nouveau logo devant figurer sur différents appareils, comme indiqué ci-dessous.

Le but est que les clients puissent rapidement déchiffrer quels appareils fonctionnent sous le système fluide de Matter, qui utilisera initialement Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy et Thread pour relier les choses. Ils ne devraient plus avoir à se soucier de savoir si une ampoule intelligente fonctionnera avec un assistant ou un appareil intelligent choisi, puis, avec tout appareil recevant une certification Matter considérée comme universellement conviviale.

Puisque lidée est de réunir tous les domaines de la maison intelligente, ce ne sont pas seulement les grands noms qui soutiennent Matter. Plus de 180 marques participent à la concrétisation des spécifications, des outils de test et des programmes de certification.

Et ce ne seront pas seulement les nouveaux appareils qui bénéficieront des avantages de la certification, lAlliance indiquant également quune mise à jour logicielle rendra les appareils déjà installés dans les maisons intelligentes prêts pour la norme Matter.

Dans lensemble, cest un autre pas en avant pour la Zigbee Alliance - qui a également annoncé son propre changement de nom en Connectivity Standards Alliance - et les marques impliquées.

Lobjectif est très simple et raisonnable étant donné quaucune norme unique na été en mesure de dominer le marché de la maison intelligente jusquà présent, mais seul le temps nous dira si le projet est capable de rassembler les grands acteurs et de vraiment créer un système par lequel la configuration et lutilisation quotidienne est plus simple, plus sûre et plus efficace.

Écrit par Conor Allison.