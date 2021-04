Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les produits de maison intelligente certifiés Project CHIP pourraient être lancés avant la fin de 2021.

Le partenariat a été annoncé pour la première fois en 2019, impliquant Apple, Amazon, Google, la Zigbee Alliance et plus de 170 autres entreprises, dans le but de développer une maison intelligente plus interopérable.

En théorie, en permettant à Apple HomeKit, Google Weave, Zigbee Dotdot et Alexa Smart Home dAmazon dunir leurs forces, on pense quil sera plus facile pour les fabricants de développer des appareils qui fonctionnent dans tous les écosystèmes.

Désormais, après des retards dus à la pandémie de coronavirus, un webinaire hébergé par la Zigbee Alliance suggère que la certification Project CHIP - qui signifie `` maison connectée sur IP - pourrait être accordée aux appareils de maison intelligente dès le quatrième trimestre 2021. Cependant, le spécifique les détails concernant le processus de certification - comme le nombre de plates-formes quun appareil certifié CHIP devra prendre en charge - ne sont pas encore connus.

Selon The Verge , la première série dappareils exploitant la nouvelle technologie sera léclairage, les stores, les téléviseurs, les serrures de porte, les systèmes de sécurité, les routeurs Wi-Fi et les commandes HVAC.

Alors, quels sont les avantages réels du projet CHIP?

Eh bien, en plus dêtre convivial pour les entreprises qui fabriquent ces appareils pour la maison intelligente, cela devrait être très avantageux pour les propriétaires dappareils. Avec la certification CHIP, les utilisateurs peuvent utiliser Bluetooth LE pour la configuration, ainsi que Wi-Fi et Thread pour la connectivité quotidienne. Thread est une norme sans fil émergente dans la maison intelligente, qui comprend actuellement un petit mais important nombre dappareils plus récents, tels que le Google Nest Hub et l Apple HomePod mini .

Ce ne sont peut-être pas seulement les nouveaux appareils qui obtiennent la certification et les avantages. Grâce à des ponts, il est suggéré que les anciens produits de maison intelligente pourraient également obtenir lapprobation CHIP.

Dans lensemble, cest une étape intrigante pour Project CHIP.

Et bien que lobjectif soit à terme de remplacer des normes telles que Zigbee et Z-Wave - qui réunissent actuellement des appareils en fonction de lassistant vocal avec lequel ils travaillent - il est important de se rappeler quil ny a pas non plus de garantie quil gagnera lélan nécessaire pour devenir le solution omniprésente aux problèmes de la maison intelligente.

Pour linstant, nous devrons simplement attendre que plus de détails émergent.

Écrit par Conor Allison.