Remédiez à vos faibles problèmes Wi-Fi avec le devolo WiFi AC Repeater +

(Pocket-lint) - Si vous avez des points morts Wi-Fi à éliminer, le devolo WiFi ac Repeater + est fait pour vous. Il trie vos problèmes Wi-Fi en utilisant la formation de faisceaux - une technologie qui concentre les signaux sur lappareil que vous utilisez.

Le devolo WiFi ac Repeater + à 59,99 £ du spécialiste des réseaux devolo est un moyen simple daméliorer la puissance dun signal sur un étage de votre maison au lieu dune configuration entièrement maillée conçue pour couvrir toute votre propriété avec un Wi-Fi plus puissant.

devolo est lun des plus grands noms des adaptateurs Wi-Fi et CPL, avec 40 millions dadaptateurs utilisés à léchelle internationale dans 19 pays.

Le devolo WiFi ac Repeater + un achat idéal si vous avez un point faible - comme une chambre dont vous souhaitez améliorer la couverture - vous pouvez lutiliser comme une simple extension de votre réseau existant ou comme un réseau Wi-Fi indépendant avec un autre Nom. De plus, il est compatible avec tous les routeurs et points daccès existants.

Le devolo WiFi ac Repeater + fonctionne sur tous les routeurs jusquau Wi-Fi 6, y compris le Wi-Fi 5 (également appelé 802.11ac). De plus, la technologie de répétition crossband permet une utilisation optimale de votre réseau domestique sur les bandes Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. La direction par bande garantit que votre appareil est toujours connecté à la bande la plus appropriée.

La technologie ditinérance rapide, parfois appelée pilotage client, garantit également que votre appareil recherche toujours le meilleur signal.

La technologie MIMO multi-utilisateurs est au cœur du devolo WiFi ac Repeater + er +, ce qui signifie quil peut prendre en charge un grand nombre de connexions simultanées à tous vos appareils. De plus, une fonction déquité du temps dantenne signifie également que les appareils Wi-Fi rapides sont automatiquement priorisés par rapport aux appareils plus anciens et plus lents que vous pourriez avoir sur votre réseau.

Et il est également sécurisé grâce à la prise en charge des normes de sécurité sans fil WPA2 et WPA3.

Si vous devez connecter un appareil filaire à proximité, tel quun décodeur TV, une console de jeux ou une imprimante réseau, vous pouvez le faire en le connectant à lun des deux ports Ethernet filaires du devolo WiFi ac Repeater +. Vous pouvez également lutiliser en association avec un réseau devolo Powerline pour étendre entièrement la portée à une autre zone de votre maison.

Il est facile de configurer le devolo WiFi ac Repeater +. Branchez-le simplement sur une prise de courant et utilisez WPS - Wi-Fi Protected Setup - pour le configurer avec le même nom dutilisateur et le même mot de passe que votre routeur principal. Appuyez simplement sur le bouton WPS du routeur et celui du devolo WiFi ac Repeater + et ils se configureront automatiquement.

En cas de problème, vous pouvez simplement utiliser lapplication devolo home network pour régler le problème ou effectuer dautres ajustements par la suite. Lapplication peut également vous aider à choisir le meilleur emplacement pour ladaptateur.