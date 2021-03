La caméra intérieure Arlo Essential contient un couvercle dobjectif physique pour protéger votre vie privée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Arlo semploie à résoudre les problèmes de confidentialité concernant les caméras intérieures en incluant un cache dobjectif physique sur la caméra intérieure Arlo Essential.

Lorsque la caméra est désarmée, lobjectif lui-même est physiquement couvert, il ny a donc aucun moyen que la caméra vous enregistre sans que vous le sachiez. Lorsque vous armez lappareil, le couvercle sécarte du chemin.

Linclusion dun couvercle dobjectif physique signifie que les clients peuvent jeter un coup dœil sur lappareil et constater quil est incapable de capturer de la vidéo et ne pas se demander sil enregistre en secret.

La caméra dintérieur Arlo Essential a été annoncée aux États-Unis plus tôt en 2021 et se rend désormais au Royaume-Uni et en Europe, actuellement en précommande et en expédition à partir du 1er avril 2021.

Squirrel_widget_4297024

La partie "Essentielle" du nom vous indique que cela peut fonctionner comme une caméra autonome, se connectant directement à votre réseau Wi-Fi sans avoir besoin dun hub - bien que les utilisateurs Arlo existants puissent le connecter à des hubs Arlo existants, ce qui permettrait alors enregistrement local à enregistrer sur une carte microSD.

La caméra intérieure Arlo Essential est une caméra 1080p, offrant une vision HDR et nocturne. Il vous offrira une détection de mouvement et une détection audio, y compris la possibilité de vous alerter sil entend votre avertisseur de fumée se déclencher.

La caméra est câblée, ce qui est logique car elle est destinée uniquement à lintérieur, il vous suffit donc de la brancher et de la configurer via lapplication et vous êtes prêt à partir.

Pour tirer le meilleur parti de la caméra, vous avez besoin dun abonnement Arlo Smart, qui vous donnera 30 jours de stockage en ligne pour la vidéo et laudio capturés, ce qui signifie que vous pouvez y accéder nimporte où. Sans forfait Arlo Smart, vous bénéficiez toujours de la vue en direct, de la détection de mouvement et du son pour assurer la sécurité de votre maison.

En plus des fonctions de la caméra, il y a aussi un son bidirectionnel, vous pouvez donc parler aux intrus pour leur rappeler quils sont sur la caméra, et il y a aussi une sirène intégrée que vous pouvez également déclencher à partir de votre smartphone.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La caméra peut également être utilisée comme babyphone.

La caméra intérieure Arlo Essential fournit un appareil intérieur dédié au système Arlo , permettant aux clients Arlo existants de lintégrer de manière transparente dans leur configuration de protection domestique, ou pour ceux qui veulent simplement lappareil autonome.

Écrit par Chris Hall.