(Pocket-lint) - Bien quil soit intéressant dimaginer que les appareils de votre système de maison intelligente sont tous réunis par fantaisie et émerveillement, ce sont en fait des protocoles sans fil rigoureux qui font la magie - et Thread est le dernier que vous devez savoir.

Jusquà présent, une grande partie de la conversation concernant les normes de la maison intelligente a porté sur Z-Wave et Zigbee . Thread, cependant, vise à unifier ces réseaux maillés en résolvant certains problèmes de longue date.

Ce nest peut-être pas encore tout à fait un nom familier, mais Thread commence à prendre de lampleur avec des entreprises comme Apple, Google, Nanoleaf et Eve.

Cest pourquoi, ci-dessous, nous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur Thread: ce que cest exactement, comment il affecte votre maison intelligente et en quoi il diffère de ce que nous avons vu jusquà présent.

En termes simples, Thread est une norme sans fil à faible consommation dénergie pour la maison intelligente qui permet aux appareils de `` parler directement entre eux.

Contrairement à Zigbee et Z-Wave, Thread crée un réseau maillé en faisant de chaque appareil de votre arsenal un point daccès.

Ainsi, plutôt que chaque appareil individuel nécessitant une communication avec un point daccès de type concentrateur, cela partage la responsabilité de manière plus égale. Chaque appareil compatible Thread pourra essentiellement agir comme un mini-hub, ce qui signifie également que vous navez pas à traiter avec des hubs tiers, tels que le pont Philips Hue ou Amazon Echo de quatrième génération .

Comparé à dautres normes sans fil, Thread offre un certain nombre davantages potentiels.

En un mot, il devrait être en mesure doffrir à votre maison intelligente des réponses plus rapides, une fiabilité améliorée et une meilleure sécurité, tout en consommant moins dénergie.

Avec Thread, comme il ny a pas de concentrateur central connecté à un routeur, la connexion entre les périphériques vous permet de toujours les contrôler même si lun dentre eux ne répond pas. Ainsi, lors de la création de routines, votre contrôleur de maison intelligente typique - généralement exploité par Google Assistant ou Alexa - na plus toute la puissance. Votre sonnette intelligente peut toujours rester active via son lien direct avec vos lumières intelligentes, par exemple.

Cest aussi une faible latence, contrairement à Bluetooth, par exemple, qui peut souvent être considérablement retardée entre votre commande et laction. Cela signifie quil offrira des échanges à haut débit similaires à Z-Wave et Zigbee, avec une différence cruciale: Apple le prend en charge.

Thread tire également parti du protocole MAC / PHY IEEE 802.15.4 efficace, ce qui signifie que les appareils activés consomment moins dénergie. Ceci est particulièrement avantageux pour les appareils alimentés par batterie, comme certaines sonnettes, car ils devraient pouvoir fonctionner plus longtemps entre les charges.

Thread est un système très sécurisé. Grâce au cryptage AES, le Thread Group indique quil est capable de fermer les trous qui existent dans dautres protocoles. Zigbee et Z-Wave lutilisent également, bien que Thread ait lavantage de le sauvegarder avec une cryptographie standard bancaire. Les périphériques du réseau créent des connexions individuelles sécurisées les uns avec les autres, ce qui, selon le groupe de discussion, est plus difficile à pirater.

Le groupe de discussion indique quun réseau peut prendre en charge plus de 250 appareils avec plusieurs sauts, ce qui est suffisant, même si vous avez une maison intelligente bien développée.

Le groupe derrière Thread - le Thread Group, en loccurrence - est moins une entité commerciale quune organisation à but non lucratif. Son conseil dadministration comprend des dirigeants des plus grands noms de la technologie, notamment Google, Apple et Qualcomm.

Plutôt que de réaliser un profit ou dagir en tant quorganisme de normalisation, le Thread Group se préoccupe davantage déduquer la communauté et daméliorer la maison intelligente. Étant donné que la coopération est nécessaire pour plus que les trois grands noms de la maison intelligente - Amazon, Google et Apple - comme LG, Signify, Samsung, Bosch et Yale sont également impliqués.

Il réalise également des certifications sur les produits compatibles Thread, naturellement.

De plus en plus dappareils commencent à être lancés avec des fonctionnalités Thread. Les exemples les plus notables sont probablement l Apple HomePod Mini et le Google Nest Hub Max , bien que Nanoleaf ait annoncé que Thread serait dans tous les futurs produits , et Eve Energy et Eve Aqua ont désormais également un support.

Fait intéressant, comme nous lavons vu avec Eve, tout appareil prenant en charge le protocole IEEE 802.15.4 peut devenir Thread-ready (Thready?) Via une mise à jour logicielle.

Voici les appareils les plus connus prenant en charge Thread actuellement.

Apple HomePod Mini

Prise intelligente Eve Energy

Capteurs de porte et de fenêtre Eve

Eve Aqua

Google Nest Wifi

Google Nest Hub Max

Ampoule intelligente Nanoleaf Essential A19

Bande lumineuse intelligente Nanoleaf Essentials

