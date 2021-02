À mesure que nos maisons deviennent plus intelligentes, avons-nous besoin de lIA pour gérer notre énergie?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous subissons actuellement un changement radical dans la façon dont nous utilisons les gadgets et les appareils dans nos maisons. Tout devient plus intelligent, y compris les voitures sur nos disques et dans nos garages. Et notre dépendance aux combustibles fossiles pour la cuisine et le chauffage diminue rapidement.

Cependant, bien que notre transport se dirige vers zéro émission et que nous ne brûlons plus de gaz pour nous garder au chaud ou nourris, nous devons toujours être conscients de la quantité dénergie électrique que nous utilisons. Plus nos maisons sont intelligentes, plus nous utilisons encore de carbone, car nous devons alimenter et charger chaque appareil.

Les sources dénergie renouvelables sont bien entendu importantes. Des panneaux solaires sur le toit pourraient certainement aider, ainsi quune puissante batterie dans le grenier ou le sous-sol, mais ce nest pas une solution à eux seuls. Nous devons gérer notre consommation dénergie de manière plus intelligente afin daider à la fois lenvironnement et nos propres poches.

Cest la pensée de Jai Thampi, le vice-président senior de linnovation chez Schneider Electric. Son entreprise fabrique le Wiser Energy Center (AKA Square D Energy Center pour le marché américain), un contrôleur pour tous les besoins énergétiques dune maison, quelle quen soit la source. Il utilise lintelligence artificielle pour aider à évaluer la dépense énergétique dans différentes pièces et différents objectifs, et à léquilibrer pour être plus efficace.

Nous nous sommes entretenus avec Thampi pour le podcast Pocket-lint de cette semaine (que vous pouvez écouter ici à partir du vendredi 19 février), où il a expliqué le fonctionnement du système: «Le WIser Energy Center est la prochaine génération de votre panneau électrique. panneau électrique, modulaire, et conçu pour prendre également en compte toute future source dénergie, comme le solaire, une batterie, etc. », a-t-il précisé.

«En même temps, il a également été conçu pour répondre aux besoins évolutifs des foyers du futur. Pensez donc aux véhicules électriques, plus de cuisson électrique, de chauffage, etc.

«Donc, fondamentalement, lEnergy Center est votre panneau électrique de nouvelle génération entièrement connecté, prêt pour lavenir. Il est livré avec un logiciel et une intelligence artificielle qui vous permettront de faire plus quune simple énergie.

Lidée est quune installation peut contrôler différents besoins électriques, tels quun point de charge EV, un éclairage, des prises dans toute la maison. Mais permettez également à lalimentation électrique darriver via différentes sources - au niveau de la rue, solaire, voire une autre forme dénergie renouvelable que vous pourriez ajouter sur la ligne.

Et il utilise lIA pour basculer entre eux pour être le plus rentable et à faible émission. Il peut également se connecter à dautres appareils domestiques intelligents pour ajuster les besoins énergétiques en fonction dautres circonstances et informer le propriétaire si les habitudes doivent également changer: "Disons que vous quittez la maison pour travailler, notre système, si vous le réglez mode, est capable déteindre intelligemment [les appareils inutiles] », a-t-il ajouté.

"Nous avons également dautres capteurs - par exemple, des capteurs de porte et de fenêtre. Donc, si cest un jour dautomne venteux et que quelquun a laissé la porte ouverte, nous pouvons envoyer une notification au client. Ou, nous pourrions passer au niveau suivant, si le client donne la permission, par exemple, de gérer la température, le chauffage et le refroidissement. Nous pouvons également gérer la vitesse ou la lenteur du chauffage. Au lieu de le chauffer complètement et de le faire monter, nous pourrions le refaire temps, car nous savons combien de temps il faut à la pièce pour chauffer.

"Donc, il y a différentes façons dont nous pouvons réellement gérer cette efficacité."

Nous avons déjà des thermostats intelligents qui font quelque chose de similaire - contrôler la chaudière en fonction de la température, etc. - mais cest au niveau de toute la maison - utilisant différents capteurs pour différentes circonstances, pour rendre automatiquement nos vies plus faciles, plus propres et moins chères.

Nous pensons également que cela ne fait que toucher la surface. Lintelligence artificielle et la technologie intelligente seront inestimables pour une vie domestique efficace à lavenir et Schneider, avec son Wiser Energy Center, semble certainement aller dans la bonne direction.

Vous devriez vérifier le reste de ce que Thampi a à dire sur le podcast de cette semaine à coup sûr.

Écrit par Rik Henderson.