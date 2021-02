Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wyze, basé à Seattle, a élargi sa gamme déclairage en introduisant une ampoule de couleur LED, appelée Wyze Bulb Color, qui offre plus de 16 millions de couleurs. Wyze est connu aux États-Unis pour sa gamme de produits de maison intelligente abordables, des caméras de sécurité aux thermostats.

Disponible en précommande maintenant dans un pack de quatre pour 35 $, lampoule de couleur coûte environ le même prix que l ampoule Wyze à 8 $ seulement à lumière blanche. Les ampoules simples ne sont pas encore en vente et après la fin de la période de précommande, le prix du pack de quatre augmentera à 40 $. Pourtant, cest une bonne affaire pour les ampoules de couleur. La version blanche est une excellente valeur et comprend une commande vocale en option avec Alexa et Google Assistant.

Le Wyze Bulb Color a les mêmes capacités vocales, ainsi quune connectivité Wi-Fi et une gradation et une température de couleur réglables. Elle a une puissance maximale de 1100 lumens, ce qui équivaut à une ampoule à incandescence de 75 W en termes de luminosité. Vous pouvez contrôler la couleur de lampoule Wyze avec lapplication Wyze, qui propose une interface facile à utiliser, avec planification et intégration avec les produits Wyze.

En parlant dautres produits Wyze, le Wyze Bulb Color rejoint une multitude dautres appareils pour la maison intelligente lancés lannée dernière, notamment Wyze Cam v3, Wyze Cam Outdoor, Wyze Thermostat, Wyze Video Doorbell, Wyze Noise-Cancelling Headphones, Wyze Robot Vacuum , Wyze Sprinkler Controller et même un service Wyze Home Monitoring. Certains dentre eux sont disponibles sur Amazon US .

La période de précommande du Wyze Bulb Color se termine le 9 mars 2021.

Écrit par Maggie Tillman.