Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES de cette année, uniquement virtuel, TP-Link présente de nouveaux accessoires pour la maison intelligente dans le cadre de sa gamme Kasa .

La garniture de pavillon est la première sonnette vidéo intelligente de la marque. Appelé Kasa Smart Doorbell , il sagit dun appareil relativement petit et élégant, doté dune palette de couleurs noir et blanc, dune caméra en haut et dun bouton de sonnette en bas. Cela ressemble un peu à Hello Doorbell de Nest .

TP-Link, mieux connu pour la fabrication de prises et d ampoules intelligentes , a déclaré quil capture en 1080p, peut distinguer les personnes et dautres personnages ou objets en mouvement, et enregistre des séquences vidéo sur une carte microSD ou dans le cloud. Il fonctionne également avec un carillon intérieur, qui sonne quand quelquun est à la porte.

La société présente et met à jour dautres gadgets pour la maison intelligente au CES 2021, y compris une nouvelle caméra extérieure intelligente. Baptisé Kasa Cam Outdoor, sa grande particularité est de pouvoir enregistrer en continu en 2K, y compris en «quadrichromie» la nuit. Il enregistre sur microSD ou sur un stockage cloud.

Il existe également une mise à jour de la caméra Kasa Spot Pan Tilt afin quelle puisse gérer la vidéo 2K. TP-Link annonce également deux autres produits de gradation de la lumière, notamment un nouveau gradateur activé par le mouvement et un interrupteur à trois voies mis à jour. Enfin, il existe une prise intelligente dextérieur avec une seule prise.

Les détails des prix et de la date de sortie nont encore été annoncés pour aucun des produits annoncés en janvier, mais TP-Link a indiqué que la sonnette intelligente Kasa sera lancée en 2021, tout comme la Kasa Cam Outdoor, Kasa Spot Pan Tilt et lautre. appareils intelligents pour la maison quil a dévoilés.

Pour plus dannonces au CES 2021, consultez le tour d horizon de Pocket-lint .

Écrit par Maggie Tillman.