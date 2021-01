Le dernier four intelligent de Sharp vous aide à cuisiner des aliments parfaits à chaque fois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sharp a annoncé un four super intelligent qui fonctionne avec lapplication Innit afin que vous puissiez facilement suivre les recettes et obtenir les meilleurs résultats avec un plat parfaitement cuit.

Le four intelligent Love2Cook KS-76S50 de 78 litres vous permet également dimproviser et de personnaliser des recettes avec Innit. Vous pouvez mélanger et assortir les ingrédients - vous pouvez même travailler avec les aliments quil vous reste dans votre réfrigérateur.

Et le four peut sadapter en conséquence, en ajustant le mode de cuisson, la température et le temps en conséquence.

Le four lui-même a 10 fonctions différentes et vous permet de tout cuire, de la pizza au rôtissage de gros morceaux de viande à la broche. Si vous avez besoin daccélérer la cuisson, vous pouvez également le faire avec la fonction PowerBoost ou en utilisant un programme préréglé sur le four lui-même afin que vous puissiez cuisiner pendant le temps optimal.

De plus, il y a aussi un nettoyage intégré - VapClean utilise la vapeur générée par un bac à eau (vous devez le remplir manuellement) pour éliminer la graisse et autres détritus dans un programme spécialisé de 20 minutes.

Le four intelligent Love2Cook KS-76S50 est disponible en deux finitions intelligentes: acier inoxydable et noir.

Écrit par Dan Grabham.