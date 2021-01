Nanoleaf annonce que la technologie de maison intelligente Thread sera à lintérieur de tous ses futurs produits

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste de léclairage intelligent Nanoleaf a annoncé son intention dintégrer le protocole de maison intelligente Thread dans tous ses futurs produits.

Thread permet aux appareils de se connecter dans un réseau maillé même là où le Wi-Fi est médiocre - il est soutenu par Apple, Google et Amazon entre autres. Le récent Apple HomePod mini le prend en charge en plus des appareils Google Nest Wi-Fi et du Google Nest Hub Max . Les dispositifs Eve Energy et Eve Door and Window le prennent également en charge. De nombreux autres appareils devraient prendre en charge la norme en 2021.

Parce que Thread est un système maillé, il ne dépend pas dun concentrateur central comme un réseau Zigbee ou Wi-Fi par exemple, bien quil ait une latence extrêmement faible, la portée est un avantage clé, ce qui signifie que vous pouvez avoir des appareils intelligents pour la maison en dehors de la portée de votre réseau Wi-Fi.

Nanoleaf a annoncé sa gamme Essentials en novembre et, bien que ces deux produits (ampoule et bande lumineuse) aient été les premiers produits déclairage intelligents à prendre en charge Thread, les autres produits de Nanoleaf ne le font pas, même la gamme de panneaux lumineux Shapes annoncée en 2020 (jusquà présent disponible en triangles, mini triangles et hexagones) mais cela changera pour les futurs appareils lancés par lentreprise.

Nanoleaf a produit cette vidéo pour expliquer pourquoi Thread est important:

Écrit par Dan Grabham.