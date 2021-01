Roborock facilite laspiration et la vadrouille automatiques de votre maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roborock tente une fois de plus daméliorer ses anciens robots aspirateurs en vous simplifiant encore la vie. La société a produit certains de nos robots aspirateurs préférés dans le passé et travaille maintenant à les améliorer en simplifiant le nettoyage.

Le Roborock S7 dispose non seulement dune brosse principale améliorée pour une élimination maximale de la saleté et dune batterie extra-large pour jusquà trois heures de nettoyage ininterrompu, mais il dispose également dun système de nettoyage plus intelligent.

Le S7 a été simplifié pour pouvoir aspirer et nettoyer votre maison plus efficacement sans interruption ni intervention. Cette conception améliorée promet de soulever automatiquement la vadrouille lorsque le robot détecte un tapis, évitant ainsi tout accident.

Cette vadrouille offre également un nettoyage plus puissant sur les surfaces dures grâce à un système de nettoyage à vibration sonique qui vibre à 3000 fois par minute. On dit que cela brise la saleté de surface et sèche mieux que les autres systèmes de nettoyage. La combinaison des deux signifie que vous pouvez envoyer le Roborock S7 nettoyer votre maison et quil sattaquera à la fois aux sols durs et aux tapis sans aucun problème.

Richard Chang, PDG de Roborock, a parlé du changement en expliquant:

«Le processus de nettoyage par robot dans le passé était ardu, nécessitant du temps et des contributions du client pour définir des barrières ou des zones. Le S7 transforme complètement lexpérience de nettoyage grâce à une technologie de reconnaissance de surface conçue pour soulever automatiquement lélément de la vadrouille et éviter les tapis, ce qui rend le nettoyage sans effort tout en offrant également un nettoyage plus profond que jamais. "

Le Roborock S7 sera disponible à la commande à partir du 24 mars pour un prix de détail prévu de 649 $.

Écrit par Adrian Willings.