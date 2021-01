Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GE Lighting rebaptise sa gamme d accessoires pour la maison intelligente C by GE et létend au-delà de léclairage intelligent.

Pour rappel, Savant Systems, une société de maisons intelligentes de luxe, a acheté GE Lighting en mai 2020 - elle nappartient donc pas au conglomérat américain General Electric. La marque C by GE existe depuis au moins 2015, offrant divers produits liés à léclairage intelligent. Mais maintenant, ça prend un nouveau nom: Cync . Et, dans le cadre de ce changement, la marque devrait obtenir une nouvelle application en mars. Il lance également de nouveaux produits, notamment une prise intelligente extérieure, un interrupteur intelligent pour les ventilateurs de plafond et une caméra de sécurité intérieure.

La caméra de sécurité, Cync Indoor Camera, est potentiellement un énorme niveau pour la marque, laidant à rattraper dautres sociétés daccessoires pour la maison intelligente. Son appareil photo, qui sera lancé en mai, enregistrera des images sur le cloud ou sur une carte SD, en plus dun obturateur de confidentialité intégré. Quant à la prise extérieure, elle sera lancée en mars, tandis que linterrupteur du ventilateur arrivera en juin. Cync na annoncé ni spécifications ni prix pour aucun de ses appareils à venir, mais il a déclaré quun thermostat intelligent était également en préparation. Ne vous attendez pas à ça avant plus tard cette année.

Ajoutez-le, et il est clair que Cync veut devenir une force plus grande dans son espace, peut-être même rivaliser avec Belkin Wemo, TP-Link , Philips , Wyze et Nest . Le temps nous le dira.

Écrit par Maggie Tillman.