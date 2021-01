La sonnette vidéo Essential sans fil dArlo arrive au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La sonnette vidéo Essential sans fil dArlo, qui rivalise avec lanneau, est maintenant disponible en prévente pour une sortie le 2 février au Royaume-Uni.

Lancée auparavant aux États-Unis , la sonnette est la première dArlo à fonctionner sur batterie - sa version précédente nécessitait un câblage.

Il a un angle de vision 1: 1 et un champ de vision super large de 180 degrés. La vidéo est enregistrée en 1080p et avec HDR, tandis que la vidéo de nuit permet des vues nettes même dans lobscurité.

Lorsquil est pressé, lArlo Essential appellera votre téléphone mobile, permettant une conversation bidirectionnelle avec le visiteur. Vous pouvez également leur demander de laisser un message vocal que vous pourrez écouter plus tard.

Il prend en charge Google Assistant, Amazon Alexa et Samsung SmartThings, pour une intégration dans votre configuration de maison intelligente existante. Et, la compatibilité avec le service payant Arlo Smart Security (avec des plans tarifaires à partir de léquivalent de 30 pence par jour) permet une sauvegarde cloud de 30 jours pour les vidéos, la fonctionnalité denregistrement vidéo en continu, la reconnaissance AI des personnes, des animaux et des véhicules, la détection des paquets et un tas dautres fonctionnalités.

La sonnette vidéo Arlo Essential sans fil sera expédiée à partir du 2 février 2021 et coûte 179 £. Il sera disponible chez un certain nombre de détaillants, y compris Amazon.co.uk.

Il est également disponible aux États-Unis pour 199,99 $.

Écrit par Rik Henderson.