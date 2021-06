Facilitez le divertissement de votre toutou avec cette offre sur la caméra pour chien Furbo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les caméras intelligentes sont géniales, nest-ce pas ? Mais quen est-il de celui qui est capable de tirer des friandises pour que votre chien le divertisse ?

La caméra pour chien Furbo fait exactement cela. Il sagit dune caméra intelligente avec audio bidirectionnel et dune application qui vous permet de voir votre ami à quatre pattes à distance. Mais plus important encore, il est capable de libérer les friandises préférées de votre chien en les jetant en lair comme un jeu de capture. Vous pouvez le remplir avec jusquà 100 friandises pour de nombreux moments de plaisir à fourrure.

squirrel_widget_177828

Habituellement, toute cette technologie vous coûterait cher, mais pour Prime Day, il y a un accord qui réduit jusquà 47% le prix de détail habituel.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Cela signifie que cest51 $ de moins aux États-Unis et 116 £ de moins au Royaume-Uni également . Ça vaut le coup dy jeter un coup dœil. Encore plus lorsque vous découvrez que cela fonctionne avec Amazon Alexa.

Saisissez cette offre et vous pourrez vous amuser à distance avec votre ami à quatre pattes. De plus, lorsque vous en avez besoin, vous pouvez garder un œil sur la zone avec la caméra 1080p à 160 degrés incluse, dotée dune vision nocturne et dun zoom quatre fois.

La caméra ne fera pas seulement tout cela, elle fonctionne également comme une caméra de sécurité avec des alertes de personne pour vous envoyer une notification si des personnes se présentent. Ou des alertes pour animaux de compagnie qui "vous alertent lorsquil détecte des mouvements de chien comme votre chien sautant sur des meubles ou mâchant des cordes".

Écrit par Adrian Willings.