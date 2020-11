Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez réclamé lun des meilleurs aspirateurs robots pour bénéficier dune réduction du Black Friday, Amazon a exaucé votre souhait: le Roborock S6 MaxV vient de voir son prix considérablement réduit.

Le modèle est tout en haut de la gamme Roborock de plus en plus gonflée, avec son prix reposant maintenant à 599,99 $ - une économie de 150 $ sur le prix demandé habituel.

Considérant que cest à peu près aussi bon que les aspirateurs robots, et le fait quil na été lancé que plus tôt cette année, cest une offre à ne pas renifler. Il ny a actuellement aucune indication du moment où il pourrait revenir à son plein prix, mais nous imaginons que laccord expirera au cours du week-end du Black Friday.

Alors, pourquoi investir autant dans un robot aspirateur de premier plan en vaut-il la peine?

Eh bien, la navigation LiDAR et les algorithmes avancés de Roborock lont aidé à devenir lune des options les plus populaires pour ceux qui cherchent à renoncer à laspirateur manuel.

Combiné avec une puissance daspiration de 2500 Pa, un réservoir deau de 297 ml pour le nettoyage et la capacité de détecter des objets comme des chaussures (grâce à ses deux caméras), il y a vraiment un argument fort pour suggérer quil sagit du robot aspirateur le plus intelligent jamais produit.

Sans parler de lapplication Roborock, qui vous permet de planifier des nettoyages, dajuster les modes de nettoyage, de définir des zones interdites, denvoyer laspirateur robot dans des pièces spécifiques et plus encore.

Il existe également des options pour ceux qui veulent un robot aspirateur de base plus économique ce Black Friday, mais ceux qui veulent le meilleur devraient prendre celui-ci le plus tôt possible.

Écrit par Conor Allison.