(Pocket-lint) - Pour ceux dentre vous qui nont pas reçu de friteuse à air au lieu de votre PS5 pré-commandée dAmazon, il existe actuellement une excellente offre Black Friday fonctionnant sur un modèle Ninja dont vous pouvez profiter.

À lheure actuelle, la friteuse à air 5-en-1 Ninja Foodi AG301 ne coûte que 169,99 $ . Cest en baisse par rapport à 229,99 $, ce qui vous donne une économie totale de 60 $ sur léquipement de cuisine polyvalent.

Cest lune des nombreuses offres de friteuses à air que vous pourrez repérer ce Black Friday, mais, étant donné la popularité et les performances de ce modèle, cela vaut vraiment la peine de le placer en haut de votre liste de considération.

Le seul problème est que nous ne savons actuellement pas combien de temps durera cette remise très saine. Comme nous le disons, compte tenu de sa popularité, il pourrait sagir dune économie durable jusquà lépuisement du stock, mais, quoi quil en soit, il est presque certain dexpirer au cours du week-end du Black Friday.

Alors, quest-ce qui fait exactement de cette offre une bonne affaire? Eh bien, les produits Ninja, bien que généralement excellents, ont également tendance à être légèrement plus chers que leurs concurrents. Cela rend léconomie de 60 $ convaincante en soi, vous donnant un gril de comptoir qui peut saisir, cuire et frire à lair tous vos repas.

Naturellement, cest une alternative plus saine à la friture de vos repas, avec la plaque de cuisson de 500F et lair circulant autour de vos aliments au lieu de les amener au cuisinier parfait.

Si vous voulez quil fasse tout cela et transforme le fonctionnement de votre cuisine, nous vous conseillons dagir le plus tôt possible. Sinon, vous servirez un steak bien cuit et des frites brûlées pour léternité - ou, vous savez, jusquà ce que vous puissiez payer le prix fort.

