(Pocket-lint) - Pour des raisons qui devraient être assez évidentes, les purificateurs dair volent en ce moment sur les étagères, promettant de garder lair dans votre maison pur et propre, ce qui na aucun inconvénient.

Blueair fabrique certaines des unités les plus vendues et les mieux évaluées, et le 211+ est lun de ses purificateurs phares, avec de grandes performances et un design distinctif.

Il ne voit pas du tout de remises trop souvent, mais Amazon retire 100 $ de son prix ce Black Friday comme lune de ses offres éclair - cela ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de le vérifier dès que vous le pourrez .

Pour linstant, vous pouvez obtenir le 211+ f ou 194,99 $, au lieu de 299,99 $ - cest un excellent prix pour un appareil sérieux et haut de gamme sur lequel vous pouvez compter bien plus que certaines options moins chères du marché.

Il peut faire circuler lair dans une pièce de taille moyenne jusquà cinq fois par heure pour vous assurer que vous navez pas à vous soucier de le faire passer rapidement dans lair autour de vous, et il le fait très silencieusement, ce qui est également essentiel pour toute personne essayant de travailler à domicile sans bruit de fond gênant.

Ses filtres inclus sont également lavables en machine pour plus de commodité, tandis que son look bicolore est frappant mais de la bonne manière - vos yeux glisseront dessus une fois que vous y serez habitué.

Écrit par Max Freeman-Mills.