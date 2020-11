Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sil y a une tâche ménagère plus angoissante que passer laspirateur, nous ne lavons pas encore découverte. Cest pourquoi acheter un robot aspirateur ce Black Friday est lun des meilleurs investissements que vous puissiez faire - et lune des meilleures options budgétaires, lEufy RoboVac 11S dAnker, vient de bénéficier dune excellente remise.

Pour une durée limitée sur Amazon, le robot nettoyeur est disponible avec une économie de 30%, ce qui ramène le prix à 149,99 $ contre 229,99 $.

Cest lun des aspirateurs robots les plus populaires sur le marché pour une raison. Le prix le plus important est naturellement le prix dentrée de gamme, car il sagit dun domaine de la maison intelligente qui est souvent très coûteux à démarrer.

Ce nest pas parce que ce modèle Eufy mince est sur la fin du budget, cependant, quil nest pas chargé de fonctionnalités. Vous obtenez une aspiration de 1300 Pa pour jusquà 100 minutes de nettoyage, avec la technologie BoostIQ capable daugmenter la puissance daspiration en 1,5 seconde si plus de force daspiration est nécessaire. Dautres caractéristiques typiques, telles que lévitement dobstacles et la détection de falaises, sont également présentes, ainsi que la base de charge et un ensemble supplémentaire de filtres.

Nous ne recommanderions pas nécessairement ce nettoyant particulier pour les maisons remplies de tapis qui nécessitent une aspiration supplémentaire, ou même les maisons remplies de planchers de bois franc qui pourraient également bénéficier dune fonction de nettoyage, mais, comme nous le disons, cest le moyen idéal pour démarrer avec le robot aspirateurs.

Ne tardez pas - cet accord expirera à 05h00 HE, et rien nindique actuellement si nous le reverrons avant la fin de la période du Black Friday.

