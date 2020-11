Offre déclairage intelligent: le kit Lifx Beam est à 30% de réduction chez Amazon UK aujourdhui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a toujours beaucoup doffres déclairage intelligent pendant le Black Friday et cette année ne fait pas exception. Le kit de faisceaux Lifx est à 25% de rabais aujourdhui et vous offre six faisceaux lumineux personnalisables plus une section dangle.

Le kit Lifx Beam est disponible pour 134,99 £, contre 179,99 £, soit une économie de 45 £ .

Tous les appareils Lifx peuvent être contrôlés à laide dune application pour smartphone. Depuis lapplication, vous pouvez allumer ou éteindre vos lumières, régler la luminosité, changer la couleur et même créer un spectacle de lumière pour accompagner votre musique.

Les ampoules Lifx sont également à un prix avantageux pour le moment - jusquà 29,99 £ pour le Lifx Mini . Vous pouvez également les utiliser comme lumières de réveil et, de plus, ils sont compatibles avec Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui signifie que vous pouvez les contrôler avec tout équipement domestique intelligent que vous possédez déjà.

Les lumières Lifx offrent plus de 16 millions de couleurs et vous pouvez les ajuster pour quelles créent lambiance parfaite. Pour plus de détails sur leur fonctionnement avec les équipements Apple, consultez le site HomeKit de Lifx ici . Nous avons également ce guide pratique de HomeKit , qui vous explique comment commencer.

Écrit par Dan Grabham.