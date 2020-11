Nanoleaf Essentials sont de nouvelles bandes lumineuses et ampoules de tous les jours du fabricant de panneaux lumineux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nanoleaf a publié Essentials - la première série daccessoires déclairage intelligents plus standard. La société est connue pour ses panneaux lumineux muraux, mais voit désormais de nombreuses possibilités en proposant dautres luminaires pouvant faire partie dun système de maison intelligente.

Actuellement, la société propose trois produits dans sa gamme Essentials - une ampoule A19 (fixation par vis) de 18 £, une bande lumineuse de 45 £ de 2 millions et enfin un pack dextension de bande lumineuse de 1 million £. Les nouveaux produits sont disponibles dans les Apple Store et sur le site de Nanoleaf.

Comme vous vous en doutez, les nouveaux produits sont compatibles avec lapplication Nanoleaf et Apple HomeKit / Siri, tandis que vous pouvez également utiliser Google Assistant. Contrairement aux autres produits Nanoleaf, Amazon Alexa nest pas pris en charge pour le moment, mais le sera au début de lannée prochaine.

Ce qui est le plus intéressant à propos des appareils, cest quils sont les premiers appareils déclairage intelligents à prendre en chargeThread - un nouveau protocole de maison intelligente qui se trouve également dans le nouveau HomePod mini dApple .

Essentiellement, cest encore une autre technologie de réseautage. Cette fois, il est conçu pour une faible latence et une faible puissance et la possibilité de contrôler des appareils lorsquils ne disposent pas de Wi-Fi. Lélément clé est la portée - car vous pourrez mettre les appareils intelligents hors de portée de votre réseau Wi-Fi.

Cependant, vous navez pas besoin dun HomePod mini pour configurer les appareils - comme de nombreux appareils intelligents, Bluetooth est également pris en charge.

À linstar des gammes de panneaux lumineux de Nanoleaf, le Lightstrip comprend également un contrôleur physique, vous navez donc pas besoin de sortir votre téléphone ou de Siri pour lallumer.

Nanoleaf ajoute que lampoule et la bande lumineuse sont dotées dune fonction déclairage circadien intégrée qui ajuste automatiquement la température de couleur tout au long de la journée afin que vous ayez toujours le bon éclairage pour lheure. La société affirme également que le blub est extrêmement lumineux à toutes les températures de couleur 2700K-6500K avec une luminosité moyenne de 806 lumens et une luminosité maximale de 1100

lumens.

Le Lightstrip dispose également de quatre LED blanches par ensemble de LED - deux chaudes et deux froides. Vous pouvez couper la bande lumineuse ou la rallonger jusquà 10 mètres avec des packs dextension.

Plus tôt cette année, Nanoleaf a lancé Hexagons , le premier dune nouvelle génération de panneaux déclairage intelligents qui nendommagent pas les murs et offrent une compatibilité avec dautres formes. Puis, le mois dernier , Nanoleaf a publié des triangles et des mini triangles pour étendre le système. Dautres formes sont attendues en 2021.

Écrit par Dan Grabham.