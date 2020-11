Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous ne nous attendons pas à ce que toutes les offres du Black Friday apparaissent avant plus tard en novembre, mais cela na pas empêché certaines offres sur la gamme daspirateurs Shark dapparaître tôt.

Vous trouverez ci-dessous quelques offres pour vous faire économiser un peu dargent et faire nettoyer votre maison.

• Aspirateur balai sans fil Shark, maintenant 219 £ (économisez 160,99 £): les aspirateurs balais sont plus légers et plus faciles à manipuler quun aspirateur vertical traditionnel et cest une remise saine sur ce modèle à batterie unique. Voir loffre sur Amazon UK.

• Aspirateur balai sans fil Shark, maintenant 299 £ (économisez 150,99 £): Laspirateur balai à deux piles signifie plus de temps de nettoyage car vous pouvez facilement changer de pile. Consultez loffre sur Amazon UK.

• Aspirateur vertical Shark, maintenant 199 £ (économisez 130,99 £) : Les montants traditionnels signifient pas de piles et plus de puissance, pour un meilleur nettoyage, à un prix inférieur. Voir loffre sur Amazon UK.

Écrit par Chris Hall.