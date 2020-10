Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wyze, qui est surtout connu aux États-Unis pour ses appareils photo et gadgets intelligents bon marché , a lancé une nouvelle Wyze Cam .

Appelée Wyze Cam v3, la caméra de sécurité reste abordable à 20 $ et bénéficie dun nouveau design et dautres différences notables par rapport aux générations précédentes. Il peut être utilisé aussi bien à lintérieur quà lextérieur grâce à sa résistance aux intempéries IP65, par exemple.

Il dispose également de deux fois plus de LED infrarouges pour une meilleure vision nocturne. Il existe même une nouvelle option de vision nocturne en couleur, aidée par un capteur douverture inférieure qui absorbe 40% de lumière en plus. (Vous pouvez activer la vision nocturne en noir et blanc, si vous préférez.)

La Wyze Cam v3 capture cinq images supplémentaires par seconde; 20 le jour et 15 la nuit. Il a également un champ de vision plus large de 20 degrés, atteignant un maximum de 130 degrés. Il dispose également dune sirène de 80 décibels, que vous pouvez utiliser comme alarme lorsque la caméra détecte un mouvement ou des figures dans sa vue.

Enfin, il offre une communication bidirectionnelle via la caméra, vous pouvez donc lutiliser comme moniteur pour bébé ou animal de compagnie et pouvoir parler aux autres grâce à lui.

Les précommandes commencent le 27 octobre 2020 dans le propre magasin de Wyze , avec une date de lancement au détail et une date dexpédition à la mi-novembre 2020.

Écrit par Maggie Tillman.