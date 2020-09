Les fours intelligents Smeg Vivoscreen facilitent la cuisson

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Smeg - une marque de cuisine italienne probablement mieux connue pour ses réfrigérateurs rétro cool - a lancé une collection de fours connectés .

La gamme de fours connectés Vivoscreen se décline en deux options daffichage - lécran Vivo standard et lécran VivoMax plus grand - avec les deux écrans disponibles sur deux lignes de conception appelées Linea et Dolce Stil Novo.

Lécran Vivo standard mesure 95 x 55 mm, tandis que lécran extra large Vivo Max mesure 150 x 52 mm, permettant des informations supplémentaires et des fonctions visibles en même temps.

Les deux sont des écrans entièrement tactiles avec défilement vertical et horizontal, et ils sont tous deux des écrans couleur avec des graphiques pour rendre lutilisation de toutes les fonctions agréable et simple.

Appuyez et maintenez sur un élément à lécran pour voir apparaître une fenêtre contextuelle pour expliquer sa fonction et comme vous vous en doutez, il existe un certain nombre de programmes automatiques ainsi quune section Mes recettes pour stocker jusquà 64 de vos recettes préférées. Les fours sont également équipés dune sonde de température pour surveiller la température à cœur des aliments que vous cuisinez.

Les fours Vivoscreen rejoignent la gamme de fours intelligents SmegConnect de Smeg qui fonctionnent avec lapplication SmegConnect, permettant aux utilisateurs de les contrôler à distance avec un smartphone ou une tablette.

Les fours connectés Smeg Vivoscreen seront disponibles en magasin en septembre 2020 à partir de 1099 £. Les précommandes sont maintenant ouvertes dans la boutique Smeg de Londres.

Écrit par Britta O'Boyle.