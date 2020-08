Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WiZ - une société déclairage intelligent - a annoncé que sa gamme dampoules connectées, de bandes LED, de lampes, de capteurs et de prises est largement lancée dans toute lEurope, y compris au Royaume-Uni.

Le fabricant fait maintenant partie du groupe Signify, le même qui exploite la marque plus connue de Philips Hue , sauf que WiZ propose des systèmes beaucoup plus abordables, faciles à configurer et à sécuriser (car ils ne nécessitent pas de partage de contact personnel. informations pour commencer).

Parmi les ajouts les plus récents aux produits de la marque figurent les ampoules à filament LED conçues pour ressembler à ces ampoules à filament classiques et sintégrer dans ce décor de style chiq classique, ainsi que des prises intelligentes pour brancher vos appareils électroniques existants et des capteurs de mouvement que vous pouvez programmer pour activer les ampoules intelligentes.

Bien quil existe de nombreux styles dampoules différents, de nombreux nouveaux produits de deuxième génération utilisent une puce qui combine le Wi-Fi et le Bluetooth pour simplifier considérablement la configuration via la nouvelle application WiZ pour maison intelligente.

Comme beaucoup dautres marques déclairage intelligentes, vous pouvez contrôler les couleurs et la luminosité, ainsi que créer des effets animés. De plus, ils sont compatibles avec Google Home et Amazon Alexa, donc si vous avez besoin ou souhaitez utiliser votre haut-parleur intelligent pour activer des routines ou allumer ou éteindre des produits, vous pouvez le faire.

On peut dire que ce qui les rend plus attrayants est leur prix. De nombreuses ampoules intelligentes individuelles, y compris la nouvelle gamme de filaments, sont disponibles entre 12 £ et 15 £ par ampoule, et elles nont pas besoin dun hub coûteux pour les connecter.

Vous pouvez également obtenir une télécommande physique pour les contrôler pour les moments où vous ne pouvez pas tout à fait trouver un smartphone, ou lorsque quelquun dautre dans la maison sans appareil intelligent veut contrôler les lumières.

Cela signifie que le coût potentiel de linstallation dune lumière dans chaque pièce de votre maison est nettement inférieur à celui de certaines autres marques bien connues .

Au Royaume-Uni, les produits seront disponibles auprès de détaillants populaires tels que John Lewis, Currys PC World, Argos et B&Q.

Écrit par Cam Bunton.